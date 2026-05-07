Sudden Strike 5 non è il classico gioco di strategia in tempo reale. Anche se comandi centinaia di soldati sullo schermo contemporaneamente, chiami supporto aereo e richiedi rinforzi in tempo reale, è più un gioco di enigmi. Descriverei la serie Sudden Strike come un'esperienza più lenta e strategica, avvolta in un pacchetto visivamente impressionante. Ogni missione della campagna richiede di utilizzare abilità diverse e scegliere il generale giusto per il compito. Non puoi semplicemente buttarti a fare il lavoro. Di solito hai 3-4 generali tra cui scegliere, e questi ti offrono bonus diversi. Inoltre, puoi spendere punti per rafforzare le tue truppe con abilità extra. Il nemico è di solito così ben preparato e posizionato che le tue truppe verranno ridotte a pezzi se non pensi bene a cosa vuoi fare.

Devi sfruttare tutti i tipi di truppe e il terreno per aggirare il nemico e sconfiggere il tuo controparte dal lato nemico. È anche qui che alcuni dei problemi emergono. Il nemico è o in piena difesa o in attacco totale contro di te. Non c'è una via di mezzo. Tuttavia, puoi attivare contrattacchi se conquisti certe posizioni sulla mappa. Questo significa che quasi sempre hai tutto il tempo per aggirare il nemico e sconfiggerlo in modo relativamente indolore. Quando si difende, però, si dipende da come posiziona le truppe, se contrattacchi e catturi certi obiettivi sulla mappa o rimani in aree facilmente difendere. Il tuo avversario controllato dal computer fatica ad adattarsi alle tue azioni, il che a volte rende certe situazioni troppo facili. Allo stesso tempo, le missioni sono lunghe e spesso devi conquistare molte posizioni in successione, il che significa che anche se le singole battaglie sono semplici, devi conservare le tue forze per l'obiettivo finale.

Nella campagna, scegli un generale, poi puoi selezionare un bonus potente e persino potenziarlo. Se hai abbastanza punti, puoi anche acquistare più di un'abilità.

Anche se riesci a sorvolare il livello di abilità del tuo avversario computerizzato, sarai comunque messo alla prova grazie alle lunghe missioni. La grafica rappresenta un miglioramento significativo e il gioco vanta effetti visivi impressionanti. Le immagini aiutano a trasformare tutto in uno spettacolo da guardare, il che significa che a volte trascuro una certa passività da parte dell'avversario. Quando l'azione inizia, gli edifici esplodono e carri armati e soldati vengono scagliati in aria. È proprio questo equilibrio tra trovare soluzioni e osservare gli effetti che si svolgono che è il punto di forza del gioco. Alcune missioni sono anche molto ben realizzate, con obiettivi vari e meccaniche di gioco impegnative. Ad esempio, ho trovato le prime missioni tedesche gratificanti in senso positivo. Vieni lasciato con risorse limitate e devi rubare veicoli e altre provviste finché non hai una posizione sufficientemente protetta per iniziare a chiamare armi più pesanti. È complicato e difficile avere abbastanza soldati per conquistare l'ultima città sulla mappa. Tuttavia, sono rimasto un po' deluso quando ho dovuto giocare di nuovo allo stesso livello dalla parte alleata.

Anche se alcune missioni sono più facili, ho trovato che alcune missioni fossero davvero impegnative anche a livelli di difficoltà più bassi. Se non hai molta esperienza con questi giochi, potrebbero volerci alcuni tentativi prima di completare una missione. Una delle prime missioni tedesche prevedeva la riparazione dei veicoli fino a un certo limite mentre il nemico ti attaccava continuamente a ondate con i loro veicoli a piena salute. Ci sono voluti alcuni tentativi prima di trovare la soluzione giusta, ed è proprio questo che rende questo un gioco di puzzle più che un vecchio gioco di strategia in tempo reale. Devi riflettere su cosa stai facendo e perché. A volte potrebbe essere meglio perdere così puoi modificare le strategie e riprovare. Una volta che il nemico inizia a vincere, è difficile salvare la situazione. Non hai basi costruite dove ritirarti; invece, sposti semplicemente truppe e puoi ordinare rinforzi o aerei di svolgere missioni. Questo significa che il gioco ha un focus strettamente militare. Sotto questo aspetto, ricorda in qualche modo la serie Blitzkrieg.

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Biomi diversi cambiano anche l'aspetto delle tue truppe.

Tuttavia, Kite Games è riuscita a rendere questo sequel più serio e tattico rispetto al suo predecessore. Mi piacciono tutti i piccoli dettagli, come ordinare alle truppe di mettersi al riparo o ai carri armati di chiudere i boccaporti. La simulazione è relativamente approfondita; Le tue truppe hanno carburante, munizioni e altre provviste da controllare. Sulle mappe, di solito ci sono opportunità per rifornire le tue truppe con ciò di cui hanno bisogno. Puoi anche caricare i camion che seguono le tue forze e, se necessario, effettuare riparazioni, fornire munizioni e rifornirti. Se le tue unità esauriscono uno di questi, diventano estremamente vulnerabili. È proprio questo che conferisce al gioco una certa profondità oltre i sistemi di gioco più semplici che vediamo, ad esempio, in Company of Heroes 3.

Anche se l'avversario IA non è sempre eccezionale, è uno spettacolo a tratti impegnativo che mette in mostra il conflitto. L'attenzione di questo sequel è principalmente sull'esperienza per giocatore singolo, che offre 25 missioni. Quasi ogni missione dura circa un'ora per essere completata, quindi il gioco offre una buona quantità di tempo di gioco se la modalità campagna è ciò che ti piace di più. Purtroppo, molte delle mappe sono riutilizzate, il che significa che non ci sono così tante missioni uniche come sembrano all'inizio. Per quanto riguarda la modalità multiplayer, ci sono anche problemi con il numero di mappe. Il gioco base prevede da due a quattro mappe per il multiplayer, e due di queste sono bloccate nella Deluxe Edition. C'è anche una base di giocatori piuttosto piccola, il che crea una combinazione che a volte può rendere difficile trovare giocatori. Per questo motivo, non te lo consiglierei ora se sei interessato al multiplayer. Non è chiaro quante nuove mappe avremo nel lungo periodo. Al momento, l'attenzione è rivolta all'esperienza single-player. È principalmente attraverso la campagna che otterrai il massimo da questo prodotto.

Ogni parte del conflitto ha una o più missioni, ciascuna della durata di un'ora.

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Per quanto possa sembrare strano, questo è un gioco di strategia che acquisti per giocare da solo contro un avversario computerizzato abbastanza valido. Anche se l'IA non è particolarmente forte, è salvata da alcuni livelli impegnativi e vari eventi preprogrammati che rendono le missioni più coinvolgenti. Sto ancora un po' facendo fatica a decidere se preferire il quinto o il quarto. Il quinto capitolo rappresenta una sorta di ritorno ai titoli più vecchi, con un maggiore focus sull'elemento di simulazione e sull'aspetto tattico. Se ti piacciono i giochi strategici e tattici di strategia in tempo reale, questo potrebbe fare al caso tuo. Le missioni richiedono pazienza e tempo da parte tua, ma puoi sempre salvare quando vuoi. Tuttavia, ci sono diverse carenze nel quinto capitolo che devi tenere a mente, come la mancanza di modalità di gioco, mappe, mappe ripetute nella campagna e poche mappe in modalità multiplayer. Salti tra varie battaglie famose, il che significa che non c'è un filo narrativo generale; invece, svolgi missioni su diversi campi di battaglia. Non c'è niente di più coinvolgente di così.

Sono soddisfatto sia della musica che della grafica. Hai brani musicali ampi che funzionano perfettamente con tutte le esplosioni sullo schermo. La musica non intralcia mai e non prende il sopravvento sull'esperienza. La grafica è un miglioramento rispetto a quella del quarto capitolo e è bella, anche se la fanteria manca di qualche dettaglio. Ho scritto nell'anteprima della versione demo del gioco che gli effetti rimbalzanti erano tra i migliori che avessi visto in un gioco di questo tipo. Rimango su questo ora che ho testato il prodotto completo. Alcuni effetti sono assolutamente fantastici. Tuttavia, può essere un po' difficile da distinguere; Le truppe sono piuttosto piccole sulla mappa e mimetizzate. Questo significa che non è facile trovare tutte le tue truppe e spostarle rapidamente. Per molti, questo sarà un problema. Ho trovato che a volte era inutilmente difficile vedere le mie unità e non ho una soluzione semplice al problema. Forse dovrebbe esserci un'opzione per rendere i contorni più chiari, o qualche altro indizio visivo che renda più facile identificare cosa hai selezionato e dove. Anche se hai selezionato un carro armato, non è sempre facile vedere rapidamente che tipo di veicolo o unità di fanteria hai cliccato.

Comprare truppe è facile. I punti che usi possono anche essere usati per chiamare raid aerei o raid aerei. Devi usare le tue risorse con saggezza.

Sudden Strike 5 è un gioco che non è all'altezza del suo prezzo. Costa £45 e offre una quantità limitata di contenuti per giocatore singolo. C'è una mancanza di varietà nelle missioni stesse e la modalità multiplayer è poco sviluppata. Tuttavia, gli elementi che funzionano sono davvero validi. Diverse missioni sono davvero divertenti nelle campagne di Germania, America e Unione Sovietica. Nonostante qualche errore nel riutilizzare alcune mappe di missione, c'era il potenziale per mostrare i conflitti da ciascuna prospettiva. Questo non viene sfruttato abbastanza bene in questo gioco. La narrazione serve davvero solo a darti una scusa per spostare le tue truppe e far saltare in aria tutto. È un po' un peccato, considerando quanto bene Company of Heroes abbia usato la narrazione nella sua campagna.

Se riesci a convivere con le carenze, Sudden Strike 5 è un gioco di strategia competente. Per molti versi, è un'evoluzione del quarto capitolo. Allo stesso tempo, vorrei aggiungere una parola per il quarto gioco e i suoi pacchetti di contenuti scaricabili. Attualmente penso che offra un rapporto qualità-prezzo migliore rispetto all'acquisto della quinta puntata. Il quarto gioco introduce elementi come la Guerra d'Inverno finlandese, la Guerra del Pacifico e molto altro ancora attraverso le sue espansioni. Al momento non è chiaro cosa offrirà la quinta puntata in tal senso. Sono sinceramente combattuto su cosa penso di questo gioco. Da un lato, sviluppa concetti e approfondisce gli elementi di gameplay rispetto al quarto capitolo; D'altra parte, il suo predecessore offre zone di conflitto più interessanti. Se Kite Games continuerà ad espandere la quinta puntata, potrebbe offrire molto di più. Tuttavia, non sono uscito dall'esperienza insoddisfatto, né completamente soddisfatto. La cosa che preferisco di Sudden Strike 5 sono probabilmente i suoi effetti di rimbalzo. Se c'è una cosa che si vede spesso, è questa: i colpi rimbalzano regolarmente sull'armatura. È anche ipnoticamente ben fatto.

Le mappe sono decenti e puoi sfruttare sia gli edifici che le trincee nel terreno.

Se sei come me, forse è meglio aspettare un po' prima di prendere la quinta puntata. Il quarto è ancora abbastanza buono e, con le sue espansioni, rimane divertente ancora oggi. Il quinto ha bisogno di un po' più di contenuti e di un paio di aggiornamenti prima di poterlo consigliare completamente. Tutto, dalla grafica, musica e suono alla simulazione del carro armato e molto altro ancora, è stato migliorato. Allo stesso tempo, ci sono ancora aree da sviluppare, come l'IA, più mappe, l'interfaccia utente, la visibilità delle tue truppe e una modalità multiplayer più ricca di contenuti. Ci sono anche alcuni aspetti dell'equilibrio tra i tipi di truppe che devono essere rivisti. Per questi motivi, il mio punteggio è un po' più basso rispetto a quello che darei oggi al quarto capitolo, con tutto il contenuto incluso. Quando funziona, va bene, ma al momento c'è margine di miglioramento ancora di più.

La mappa della campagna ti mostra quali missioni hai completato e quali sbloccherai. La più breve delle tre è la campagna sovietica, e la più lunga è quella tedesca.

Ci sono due modalità di gioco e due mappe per ogni modalità. Sono modalità di gioco decenti in cui devi catturare punti sulla mappa.