Sudden Strike 5 Anteprima del gameplay: Ritmo più veloce e azione più dinamica

Carri armati, fanteria, artiglieria - la combinazione non diventa mai noiosa nei giochi. Nel quinto capitolo della serie Sudden Strike, torniamo nel ruolo di leader delle superpotenze durante la Seconda Guerra Mondiale. Prima di tutto, devo dire che ha un aspetto fantastico, con effetti di rimbalzo che non avevo mai visto in un gioco di questo tipo prima d'ora. Quando i proiettili dei carri rimbalzano sulle corazze dei veicoli, è davvero bello. Questi possono essere dettagli minori, ma migliorano l'esperienza di guardare lo spettacolo sullo schermo. Nonostante i miglioramenti grafici, vincere richiede strategia. Devi posizionare correttamente le tue truppe e assicurarti che i tipi di truppe svolgano i compiti che desideri. A seconda di quando sei entrato in contatto con la serie, la situazione è stata gestita in modi leggermente diversi.

Una delle prime missioni che ho potuto provare mi ha richiesto di conquistare una città e cacciare i tedeschi. La città stessa era circondata da un fiume con ponti esplosi. Costruisci un ponte di ponte di fortuna e riuscii a inviare le mie truppe dall'altra parte. Fa piacere ed è emozionante avere questi elementi a tua disposizione. Lo svantaggio è che non c'è dinamismo nel tuo avversario controllato dal computer. Questa è forse la mia critica più grande a ciò che ho giocato. È chiaro che il computer segue uno script e ha difficoltà ad adattarsi alle nuove situazioni. Non ci sono contrattacchi o sorprese dirette; Di solito sai cosa sta succedendo e perché.

Quale generale e quali bonus dovresti avere sono decisioni importanti da prendere prima di ogni battaglia.

Quando prendi la città, l'avversario controllato dal computer non contrattaccerà mai né cercherà di ostacolare il tuo attacco sorprendendoti. Si siedono nelle loro posizioni difensive e ti aspettano. Questo ti permette di circondare la città, eliminare tutte le minacce e spingere lentamente il nemico fuori. Nonostante ciò, mi piace ancora quello che ho giocato. I tipi di truppe sembrano reali, non possono resistere a danni illimitati e il posizionamento è importante. Puoi facilmente chiamare attacchi aerei e acquistare più tipi di truppe tramite un sistema economico che conosciamo fin dal quarto gioco. Generi questa valuta durante la missione, che poi può essere usata per acquistare rinforzi o supporto aereo.

Mi piaceva poter scegliere un generale prima di ogni missione e potenziare abilità diverse. Questo significava che potevo concentrarmi su qualcosa e darmi un vantaggio. Questo potrebbe significare vedere più lontano o certi tipi di truppe poter lanciare granate fumogene. Non vincerà tutte le battaglie, ma hai l'opportunità di specializzare le tue truppe prima del combattimento. Penso che questo possa essere un modo per invogliare te e me a rigiocare certe missioni, provare nuove strategie e sperimentare. Significa anche che puoi personalizzare le tue forze. Le missioni in sé sono piuttosto divertenti, anche se ne ho provate solo poche dalla parte alleata. Una missione riguardava l'attacco e l'altra la difesa.

È importante mantenere in vita le tue truppe, e puoi farlo grazie a un posizionamento intelligente.

Proprio come in Company of Heroes, ci sono punti sulla mappa che puoi catturare. Tuttavia, non hanno la stessa importanza e raramente è necessario controllare tutte le aree. Possono però darti l'opportunità di chiamare truppe, esplorare il nemico o aumentare la quantità di punti generati. È un buon modo per farmi venire voglia di mandare truppe in questi luoghi. Sono grato che si basino su una qualche forma di realismo. Una torre radar può aiutarti a ricognire il nemico, oppure un posto di guardia lungo la strada può aprire la possibilità di chiamare rinforzi. Questi bonus possono semplificare un po' le missioni, cosa che apprezzo.

Tuttavia, penso sia un po' un peccato che Kite Games si stia allontanando dai sistemi più tattici e realistici che costituivano la base dei giochi originali. È un po' strano spendere soldi per rinforzi, come se stessi comprando pozioni di salute per l'oro in The Elder Scrolls V: Skyrim. D'altra parte, è un sistema collaudato nei giochi di strategia moderni come European Escalation, Steel Division, Ruse, Warno, World in Conflict e Regiments. Per questo motivo, posso perdonarlo, anche se i sistemi monetari mi sembrano strani. In tal caso, penso che Graviteam Tactics: Mius-Front gesta meglio i rinforzi. Sudden Strike 5 ha anche un ritmo più veloce e più azione rispetto ai titoli più vecchi della serie. Non ho un grosso problema con questo perché mi piace comunque la configurazione. Tuttavia, a volte sembra un po' strano quando i carri devono avvicinarsi più di prima. Allo stesso tempo, diventa meno una simulazione tattica e più simile a Company of Heroes, nel bene e nel male.

Puoi anche chiamare attacchi aerei se vuoi.

Una delle mie più grandi critiche alla versione preview è stata la prestazione. Non sono sicuro di cosa stia causando i problemi. Il gioco rallenta quando carri armati e soldati vengono sparsi dalle esplosioni. Sospetto che abbia a che fare con il motore fisico. Tuttavia, sono fiducioso che Kite Games possa risolvere questo problema. La musica, gli effetti e la grafica sono impeccabili nel complesso. Questo gioco sia il suono che l'aspetto sono fantastici. È un passo avanti in termini di audiovisivi e immagini. Penso che questo sia positivo per la serie, che altrimenti appare un po' datata. Mi sono comunque divertito parecchio con il gameplay, anche se è un po' semplificato.

Se la varietà di missioni nelle restanti 23 missioni è pari a quella che abbiamo potuto testare, penso che sarà un'ottima aggiunta alla serie. Anche se non offre davvero le esperienze più complesse, è divertente. È su questo punto che penso che chi ha giocato all'originale possa rimanere un po' deluso, dato che non è un ritorno al vecchio ma uno sviluppo delle nuove funzionalità del quarto capitolo. Tuttavia, mi piacciono diversi dei sistemi più recenti e la possibilità di potenziare le truppe. Mi piace che certe aree possano essere conquistate per ottenere bonus. La mia opinione è che ci stanno offrendo un gioco graficamente impressionante che potrebbe rimanere un po' al di sotto delle aspettative dei fan della serie. A causa di problemi tecnici e di un numero limitato di missioni da testare, è difficile dire se questo titolo sarà un successo o un fallimento. Tuttavia, sono fiducioso e penso che dovresti tenere d'occhio questo se ti piacciono i giochi di strategia.