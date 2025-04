Suikoden I & II HD Remaster pronto per il debutto su Switch 2

HQ

Sembra che Konami stia preparando il rilascio di Suikoden I & II HD Remaster per il prossimo Nintendo Switch 2. Gli annunci su Play-Asia indicano che la collezione verrà lanciata insieme alla console il 5 giugno 2025, al prezzo di $ 34,99 USD. La rimasterizzazione includerà opzioni in lingua inglese, giapponese e cinese.

I preordini sono attualmente disponibili. Sebbene il rilascio sia stato confermato per alcune regioni, non ci sono ancora notizie ufficiali su un lancio più ampio. In particolare, questa versione dovrebbe essere una cartuccia di gioco completa piuttosto che una scheda "Game-Key". La collezione rimasterizzata ha debuttato in precedenza sullo Switch originale nel marzo 2025.