Summer Game Fest 2025: una guida a tutti gli spettacoli e a cosa conterranno

Il Summer Game Fest prenderà il via alla fine di questa settimana, con alcuni importanti spettacoli che probabilmente faranno notizia per i giorni e le settimane a venire. Ma, con molti spettacoli in programma quest'anno, se non sei sicuro di quali vuoi guardare, abbiamo un pratico elenco di quando andrà in onda ogni spettacolo e che tipo di atmosfera puoi aspettarti.

Venerdì 6 giugno alle 16:00 BST/17:00 CEST - Vetrina delle abilità di accesso

Questa vetrina mette in evidenza i giochi realizzati da sviluppatori disabili o i giochi che cercano di aiutare le persone con disabilità attraverso le opzioni di accessibilità. Durerà poco meno di un'ora e presenta giochi di tutti i generi. Tuttavia, considerando ciò che verrà dopo, saresti perdonato se non ti aspettassi le più grandi uscite di questo spettacolo.

Venerdì 6 giugno alle 22:00 BST/23:00 CEST - Vetrina del Summer Game Fest

Questa sarà probabilmente la più grande vetrina dell'intero fine settimana. Geoff Keighley salirà sul palco per snocciolare alcune grandi pubblicità, con un paio di giochi qua e là. Scherzi a parte, è probabile che questa presentazione di 2 ore abbia molte cose di cui parlare, come di solito accade con l'SGF Showcase.

Sabato 7 giugno alle 00:00 BST/01:00 CEST - Giornata degli sviluppatori

Dopo l'SGF Showcase, abbiamo più di uno showcase incentrato sull'indie. Con giochi unici e interessanti, Day of the Devs spesso ci fa rimanere svegli un po' più tardi per un'ora dopo l'SGF Showcase.

Sabato 7 giugno alle 01:00 BST/02:00 CEST - Devolver Direct

Di solito, un Devolver Direct mette in mostra molti giochi indie diversi con un tema assurdo generale. Quest'anno ci si concentra su un gioco, Ball X Pit. Un focus piuttosto unico, e forse uno da tenere d'occhio se sei un fan abituale di Devolver.

Sabato 7 giugno alle 02:00 BST/03:00 CEST - IOI Showcase

Ancora un altro grande qui, che è l'IOI Showcase. Riceveremo le ultime novità su MindsEye, Hitman: World of Assassination e il recente 007 First Light.

Sabato 7 giugno alle 17:00 BST/18:00 CEST - Wholesome Direct

Questo è uno spettacolo che fa molto quello che dice sulla scatola. Se ti piacciono gli intimi, i carini e i coccolosi, allora vorrai vedere tutto quanto sopra nei giochi salutari del Wholesome Direct di quest'anno.

Sabato 7 giugno alle 18:00 BST/19:00 CEST - Women-Led Games Showcase

Un altro spettacolo che si può capire abbastanza dal titolo. Il Women-Led Games Showcase copre tutti i tipi di generi, con team di sviluppo guidati da donne e composti principalmente da donne.

Sabato 7 giugno alle 19:00 BST/20:00 CEST - Vetrina dei Giochi dell'America Latina

Il Latin American Games Showcase spera di aumentare la visibilità dei giochi realizzati nella regione LATAM e dai latinoamericani in tutto il mondo. Più di 50 giochi saranno inclusi in questo show, comprese le anteprime mondiali.

Sabato 7 giugno alle 20:00 BST/21:00 CEST - Vetrina dei Giochi del Sud-Est Asiatico

Un'altra vetrina, un'altra regione del mondo. Questo è uno spettacolo di debutto quest'anno, che mette in evidenza i giochi del sud-est asiatico e offre loro un pubblico globale. Saranno presentati più di 45 giochi, che offriranno qualcosa per tutti.

Sabato 7 giugno alle 21:00 BST/22:00 CEST - Green Games Showcase

Green Games Showcase promette di essere più di uno spettacolo. È un grido di battaglia, che viene da PlanetPlay come un modo per dimostrare che i giochi possono essere un modo potente per mostrare come dobbiamo prenderci cura del nostro ambiente.

Sabato 7 giugno alle 21:00 BST/22:00 CEST - Future Games Show

Presentato da Matt Mercer e Laura Bailey, il Future Games Show durerà circa 90 minuti quest'anno, con più di 45 giochi di tutti i generi. Anteprime mondiali, demo e immersioni profonde sono tutti nel menu.

Domenica 8 giugno alle 00:00 BST/01:00 CEST - Frosty Games Fest

Anche se potresti non averlo indovinato dal nome, il Frosty Games Fest riguarda anche un'area specifica del mondo. Questo spettacolo offre una piattaforma agli sviluppatori con sede in o dall'Australia e da Aotearoa in Nuova Zelanda. Inoltre, si oppone fermamente all'intelligenza artificiale e agli NFT nei giochi.

Domenica 8 giugno alle 18:00 BST/19:00 CEST - Xbox Games Showcase

Il secondo grande papà del fine settimana. Ci aspettiamo molte sorprese alla presentazione Xbox di quest'anno, soprattutto considerando che è rimasta in gran parte riservata su ciò che porterà. Ingranaggi di guerra? Favola? Buio perfetto? Tutto potrebbe apparire, o non apparire a seconda dei casi. Sappiamo che avremo uno sguardo esteso a The Outer Worlds 2 subito dopo.

Domenica 8 giugno alle 20:00 BST/21:00 CEST - PC Gaming Show

Concentrandosi sui giochi a cui giochi con mouse e tastiera, questo spettacolo presenta più di 50 giochi, con nuovi titoli, aggiornamenti su giochi esistenti e altro ancora.

Lunedì 9 giugno alle 03:00 BST/04:00 CEST - Anteprima del gioco Death Stranding 2

L'ultima notte del fine settimana finora, questo è principalmente per coloro che vogliono vedere uno sguardo sostanziale a Death Stranding 2: On the Beach prima del lancio del gioco alla fine di questo mese.

Lunedì 9 giugno alle 17:00 BST/18:00 CEST - Vetrina delle voci nere nel gioco

Anche se lo show Black Voices in Gaming di quest'anno potrebbe non aver ancora rivelato molto, possiamo immaginare che si concentrerà sui giochi provenienti da creatori neri. Nuovi trailer di gioco, discussioni, aggiornamenti e altro ancora sono probabilmente in arrivo.

E questo è tutto! Quale spettacolo non vedi l'ora di vedere? Tieni d'occhio la nostra copertura delle più grandi notizie di ogni evento durante il fine settimana.