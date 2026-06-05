Summer Shows: Aspettative e speranze per la Xbox Games Showcase del 7 giugno

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Anche se non lo chiamiamo più "E3", e anche se una grande sala espositiva nel cuore di Los Angeles non viene più affittata per ospitare una serie di showcase chiave dedicati a editori, lo spirito di quella mostra, per fortuna, vive ancora. Questo è dovuto principalmente a Geoff Keighley, che ha praticamente preso il controllo con il suo concetto di "Summer Game Fest", ma anche perché gli altri grandi protagonisti, come per magia, continuano a programmare i loro show più o meno nello stesso orario, solo digitalmente.

Quindi copriremo tutti questi spettacoli e, attraverso una serie di articoli, ci prepareremo insieme per ognuno di essi. Informazioni pratiche su dove e quando, oltre a qualche previsione su ciò che probabilmente vedremo, e magari qualche speranza da sogno, questo è il piano, quindi iniziamo con le mostre di quest'estate!

Cosa, dove, quando

Il Microsoft Xbox Games Showcase si terrà il 7 giugno alle 18:00 BST/19:00 CEST. Può essere visto su tutte le principali piattaforme di streaming, e Xbox stessa fornisce link a YouTube e Twitch.

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Chiariamo cosa dice Xbox stessa dello show, così possiamo impostare il contesto di cosa aspettarci:

"È il momento di un altro sguardo al futuro del gaming - l'Xbox Games Showcase 2026 andrà in onda domenica 7 giugno, a partire dalle 10:00 Pacifico / 13:00 Est / 18:00 ora del Regno Unito. Seguirà subito un approfondimento nel ritorno di uno dei franchise più leggendari di Xbox sotto forma di Gears of War: E-Day Direct. Inizieremo la giornata con il nostro annuale Xbox Games Showcase, che include le prime apparizioni di gameplay e grandi novità sui titoli in arrivo dai nostri studi first-party della famiglia Xbox, così come dai nostri partner terzi in tutto il mondo - dai franchise più grandi ai futuri beniamino indie. Subito dopo lo Showcase, approfondiremo ancora più a fondo uno dei giochi in arrivo più avanti quest'anno, direttamente dal team dietro il franchise Gears, The Coalition Studio. Gears of War: E-Day Direct porterà i giocatori all'inizio dell'Emergence Day, offrendo nuovi dettagli, gameplay e approfondimenti sulla tanto attesa storia delle origini della saga Gears of War."

Ci aspettiamo uno show che durerà più a lungo di State of Play ma meno di Summer Game Fest, quindi circa un'ora e mezza, anche se questo non è stato confermato in modo definitivo. Tuttavia, sembra che stiano mantenendo il formato degli eventi precedenti, dove vediamo uno show più ampio seguito da un segmento dedicato esclusivamente a Gears of War: E-Day.

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Aspettative specifiche

Ora sappiamo di cosa si tratta e quando si svolge la serie, quindi cosa ci aspettiamo di vedere?



Sappiamo con certezza che Gears of War: E-Day sarà al centro della scena, e sappiamo anche che Microsoft prevede di lanciare il gioco quest'anno, quindi sembra abbastanza ovvio che avrà una data di uscita e che tutte le domande riguardanti il gameplay troveranno risposta.



Inoltre, sappiamo anche che Halo: Campaign Evolved farà parte dello show e, dato che le fughe di notizie indicano un lancio già a luglio, sembra anche probabile che il gioco venga presentato e assegnato una data.



Sappiamo che, sebbene Fable sia stato posticipato a febbraio 2027, il gioco avrà un nuovo trailer, che senza dubbio offrirà più gameplay.



Sappiamo anche che Bethesda Game Studios non mostrerà nulla di nuovo da The Elder Scrolls VI.



Le speranze vaghe

Ora sappiamo cosa possiamo aspettarci in modo semi-realistico, cosa speriamo di vedere?



Sembra molto probabile che riceveremo un aggiornamento più ampio su alcuni giochi da studi first-party che già conosciamo. Clockwork Revolution potrebbe non avere una data di uscita specifica (sembra abbastanza certo che uscirà nel 2027), ma un nuovo approccio al gameplay sembra probabile. Lo stesso si può dire di State of Decay 3, e forse anche di Marvel's Blade da Arkane.



È anche ora che Toys for Bob, che in precedenza aveva lavorato su Spyro e Crash Bandicoot, riveli su cosa stanno lavorando da tempo.



Sappiamo che non si parlerà di giochi di strategia né di novità su Helix, ma potrebbe essere opportuno vedere Microsoft, ad esempio, svelare l'Xbox Elite Wireless Controller 3, che abbiamo già visto tramite una serie di fughe di notizie.



Kojima tende a lavorare in modo piuttosto concentrato, quindi non è affatto fuori discussione che possa succedere qualcosa di sorprendente con OD, per cui abbiamo avuto un teaser l'anno scorso e che appare piuttosto spaventoso.



Cosa vorresti vedere dall'Xbox Games Showcase?