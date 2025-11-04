Suno citato in giudizio per furto di musica

HQ

Il servizio musicale AI SUNO è stato citato in giudizio per il furto di opere d'arte molto specifiche, tra cui brani come "Barbie Girl" di Aqua, "Final Song" di MØ, "A Beautiful Life" di Christopher, "Sleeping My Day Away" di D-A-D, "Move Your Feet" di Junior Senior e "Sunshine Reggae" di Laid Back.

Questo, secondo un comunicato stampa di KODA, si basa su "prove concrete". Sebbene tale azione legale sembri meno importante a causa delle dimensioni dell'organizzazione, dovrebbe essere vista come una conseguenza di una causa simile dello scorso anno in cui RIAA, che rappresenta società come Universal Music Group, Sony Music e Warner Music Group, ha citato in giudizio SUNO e UDIO, anche per violazione del copyright.

Per KODA, l'aspetto chiave è che gli autori delle canzoni non hanno dato il permesso, né ottenuto alcun compenso.

"L'intelligenza artificiale ha un grande potenziale e può fungere da strumento stimolante e creativo. Ma in questo caso, un'azienda tecnologica statunitense ha consapevolmente rubato il patrimonio musicale della Danimarca e ora lo sta usando per costruire il proprio business concorrente. Questa non è innovazione: è il più grande furto di musica della storia. È illegale e minaccia l'economia della musica danese e la nostra cultura condivisa".

Gorm Arildsen, Amministratore Delegato di KODA.

Secondo i rapporti di KODA, la musica basata sull'intelligenza artificiale potrebbe causare perdite di entrate del 28% entro i prossimi cinque anni, privando così l'industria del flusso di cassa tanto necessario.

"È del tutto inaccettabile che ci sia una causa legale per far pagare a Suno e a servizi di intelligenza artificiale simili la musica che usano. Se vogliamo continuare ad avere artisti di talento che creino nuova musica danese in futuro, dobbiamo proteggere la nostra industria musicale e non lasciare che siano le ciniche aziende tecnologiche e i loro algoritmi a plasmare e raccontare la nostra storia. C'è un urgente bisogno di un'azione politica per garantire che i servizi musicali di intelligenza artificiale si sviluppino in modo responsabile su tutta la linea. Abbiamo bisogno di quadri adeguati e responsabili, di un pagamento equo agli artisti e di una legislazione che lo renda chiaro: quando si utilizza la musica per addestrare l'intelligenza artificiale e offrire un servizio di intelligenza artificiale sul mercato, è necessario pagare per questo", Nicky Trebbien - Direttore legale e politico