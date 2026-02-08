Super Alloy Crush Anteprima del gameplay: Azione Pixel Classica per una Nuova Generazione

C'è un tipo speciale di magia nei giochi che osa essere inflessibile. Giochi che non si scusano per essere rumorosi, veloci ed eccessivamente esagerati. Super Alloy Crush è proprio questo, e anche in questa prima versione, la visione è chiara - un'esplosione di colori, velocità e retrofuturismo - un gioco che prende spudoratamente molto da Mega Man X ma osa comunque stare in piedi da solo.

Super Alloy Crush si svolge in un universo plasmato nella decadenza high-tech - dove la leggenda del mitico pianeta AE-38 attira avventurieri da tutta la galassia. Si dice che il pianeta sia il premio supremo: un paradiso cosmico pieno di risorse, energia e macchine in grado di realizzare i sogni più sfrenati. Due di questi aspiranti sono il robot Muu e il soldato Kelly, che condividono entrambi il sogno dell'AE-86, ma hanno approcci molto diversi per arrivarci.

Fin dall'inizio, è chiaro che gli sviluppatori vogliono davvero costruire un mondo, non solo una struttura appariscente incastita nella nostalgia dei pixel. No, qui li cercano di qualcosa di più grande, e molte informazioni di background ti vengono scaricate all'inizio, nel bene e nel male. Le ambizioni sono meravigliose, ma se ti aspetti di poterti immergere rapidamente nell'azione del gioco, potrebbe sembrare un inaspettato inaspettato.

Ma, come già detto, non si può lamentare del livello di ambizione qui: il mondo è ben pensato e i personaggi sembrano molto più reali e ben pensati rispetto a molti altri titoli simili. E quando Super Alloy Crush finalmente ti lascia andare, è impossibile non lasciarsi trasportare.

Le battaglie sono la vera forza del gioco. Il ritmo è veloce, i movimenti precisi e ogni attacco risulta soddisfacentemente pesante. Muu è il più veloce dei due, costruito per il combattimento ravvicinato, combo aeree e rapide manovre di evasiva. Collegare attacchi, tenere i nemici in aria e poi concludere con un colpo di grazia digitale è tanto coinvolgente quanto sembra. Kelly, invece, è più metodica, concentrandosi su puffer tradizionali e telecomando. I due stili di gioco sono semplicemente molto diversi, e questo contribuisce a far sì che ogni partita abbia una personalità distinta.

Ma se c'è un aspetto in cui Super Alloy Crush fiorisce davvero e mostra i suoi veri colori, è nei boss del gioco - o meglio, nelle battaglie contro di loro. Questi colossi enormi e meccanici non sono solo ostacoli - sono davvero dei spettacoli - sia dal punto di vista del design che del gameplay. Qui, un design super elegante si mescola a un'intensità davvero impegnativa, e ogni battaglia diventa una danza mortale, caotica e mozzafiato, ma anche estremamente soddisfacente.

L'equilibrio è già molto buono in questa fase iniziale, e quella sensazione di fallire, imparare e infine sconfiggere qualcosa che inizialmente sembrava impossibile è qualcosa che il team Super Alloy Crush è davvero riuscito a catturare.

Poi, ovviamente, devo commentare le immagini. Perché wow. Accidenti. Stiamo parlando di una dichiarazione pura d'amore per la pixel art. I colori sono vivaci, gli ambienti dettagliati e le animazioni piene di vita. Ogni esplosione, ogni movimento e ogni nemico sembra creato con amore, con uno stile unico e preciso. Come se non bastasse, la musica è anche di altissimo livello, con composizioni elettroniche pulsanti che ti fanno davvero venire voglia di sederti e dondolare felicemente.

Per chi non ne ha mai abbastanza dopo aver completato la modalità storia, c'è anche una modalità sopravvivenza con ondate di nemici da respingere e, tra un round e l'altro, hai la possibilità di potenziare il tuo personaggio. Incredibilmente divertente e coinvolgente, e con un po' più di rifinitura, potrebbe essere davvero, dannatamente buono.

Super Alloy Crush è un gioco che già trasuda anima, ambizione e un vero amore per l'azione classica. Non è finito, non è perfetto - ma è pieno di energia e promessa. Per chi ama i giochi 2D frenetici con un'identità chiara e un atteggiamento intransigente, è qualcosa che dovresti assolutamente provare. Perché se la squadra continuerà sulla stessa linea di finora, potrebbe davvero diventare un vero cult classic.

Il gioco è previsto per essere rilasciato a breve in Early Access e una demo è disponibile per la prova su Steam.