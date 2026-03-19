Super Alloy Crush offre azione ispirata a Mega Man X a partire dal prossimo mese

Ieri abbiamo riportato che Mega Man stesso arriverà a Sonic Racing: Crossworlds, dove apparirà come pilota a partire dal 25 marzo. Inoltre, sappiamo già che Mega Man: Dual Override uscirà il prossimo anno.

Ma... se senti che questo non sia ancora abbastanza per soddisfare la voglia di Mega Man, potrebbe essere una buona idea dare un'occhiata alle alternative, e una di queste è Super Alloy Crush. È sviluppato da Alloy Mushroom, che non nasconde la loro fonte di ispirazione:

"Super Alloy Crush è un roguelike frenetico in stile 2D ispirato a classici come Mega Man X. Gioca nei panni di Kelly e Muu (No.02) per sconfiggere i nemici e ottenere il tesoro cosmico definitivo: il Pianeta AE-38. Da soli o con un amico in una cooperativa locale, preparatevi alla vostra sfida più grande finora!"

In realtà abbiamo potuto provarlo abbastanza di recente, e potete leggere cosa ne abbiamo pensato nella nostra anteprima. Ora, una data di uscita è stata rivelata tramite un nuovo trailer e, già dall'8 aprile, sarà disponibile come titolo in Early Access su Steam.

Dai un'occhiata al trailer incredibilmente giapponese di questo gioco incredibilmente giapponese qui sotto.