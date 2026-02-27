Super Battle Golf ora oltre 400.000 copie vendute

All'inizio di questa settimana, abbiamo riportato la notizia che Super Battle Golf aveva venduto oltre 100.000 copie dal lancio alla fine della scorsa settimana, un risultato impressionante considerando che la tempistica di sviluppo del gioco era di appena quattro mesi e mezzo. Si scopre che questo successo non è stato un bagliore di poco, poiché ora è stato rivelato che il gioco ha quadruplicato quella cifra iniziale di vendite.

In un post su Steam, si nota che le vendite sono ora raggiunte le 400.000 unità, un risultato notevole che probabilmente significa che i ricavi del gioco sono comodamente milionari a questo punto.

Ma questo non è stato tutto ciò che è stato condiviso sul gioco, poiché la notizia è stata accompagnata da una breve FAQ che prometteva eventuali edizioni console per il gioco, supporto per Steam Workshop per i modder, cosmetici e obiettivi in arrivo, oltre a nuove meccaniche e funzionalità di qualità della vita.

Inutile dire che sembra che il futuro sia molto promettente per questo piccolo e piuttosto accessibile progetto indie.