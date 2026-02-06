Super Bomberman Collection annunciato per le console Switch

Una delle piccole sorprese durante il Nintendo Direct: Partner Showcase di ieri è stata l'annuncio della Super Bomberman Collection per Switch e Switch 2. Include ben sette diversi giochi (due dei quali non sono mai stati pubblicati fuori dal Giappone) della classica serie party, distribuiti in dodici versioni.

Ecco i giochi inclusi:



Super Bomberman



Super Bomberman 2



Super Bomberman 3



Super Bomberman 4



Super Bomberman 5



Bomberman



Bomberman II



Questo, ovviamente, è un pacchetto per feste piuttosto gustoso, ma il fatto è che c'è molto altro da aspettarsi - perché la collezione ha ricevuto un cosiddetto shadow drop. Non solo è stato annunciato, ma è già stato lanciato. Dai un'occhiata al trailer di Super Bomberman Collection qui sotto e sbrigati se ti piacciono i giochi di puzzle frenetici e il multiplayer locale.