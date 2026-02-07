Super Bowl LX: Seattle Seahawks e New England Patriots, che vinceranno secondo gli esperti

HQ

Il Super Bowl LX si svolge questo fine settimana, domenica 8 febbraio. Dopo che i favoriti sono stati eliminati, alcuni anche prima dei play-off, i New England Patriots e i Seattle Seahawks si contenderanno il prestigioso trofeo, un Super Bowl insolito che comunque si era già svolto undici, undici anni fa, con la vittoria dei Seahawks per 28-24 in quella volta.

EA Sports ha già fatto la sua previsione tradizionale, aspettandosi che i Seahawks vinceranno di nuovo, e con un margine ristretto, 23-20. Ma cosa ne pensano gli esperti? Secondo CBS, questa sarà la prima sfida del Super Bowl dal 1981 in cui entrambi i partecipanti avranno quote di preseason o superiori al Super Bowl.

Tuttavia, i Seahawks sembrano essere i favoriti chiari: in un sondaggio di ESPN con 58 esperti, 48 dei quali (82,8%) hanno favorito i Seahawks, con la previsione più comune di 27-17. Una simulazione anch'essa realizzata da ESPN dà a Seattle un vantaggio, ma non di molto, il 59,6% di possibilità di vittoria, con una media di 3,6 punti in più.

L'unico opinionista NFL su ESPN che pensa che i Patriots vinceranno (23-20) è Mike Reiss. "Pochi pensano che i Patriots possano vincere. Ci vorrà la migliore prestazione dell'anno della linea offensiva per farlo, e qui la sensazione è che ce l'abbiano dentro. Questa partita, come molte altre, sarà decisa sulla linea di scrimmage", ha detto.

Nel frattempo, il NFL.com, due dei cinque esperti hanno scelto i Patriots. Perché? "Il Super Bowl è stato deciso da un tentativo di field goal negli ultimi 10 secondi della partita cinque volte nella sua storia, e i Patriots hanno vinto due di quelle cinque partite grazie ad Adam Vinatieri", ha detto Brooke Cersosimo.

Infine, Ali Bhanpuri pensa che entrambe le squadre siano estremamente ben allenate, e sono state persino a pari merito in campionato con sei vittorie da oltre 17 punti, quindi il punteggio finale rifletterà la parità... Lo scopriremo domenica, a partire dalle 23:30 GMT, 00:30 CET.