Super Mario 3D World + Bowser's Fury aggiunto all'app Nintendo Music

Come sapete, oggi è il 10 marzo e Nintendo sta festeggiando in diversi modi. Oggi abbiamo mostrato il nuovo trailer di The Super Mario Galaxy Movie, ma ovviamente c'è ancora qualcosa in arrivo, e ora la colonna sonora del 2021 Super Mario 3D World + Bowser's Fury è stata aggiunta all'app Nintendo Music.

In totale, ci sono 106 canzoni con quasi tre ore di musica da godere, complete di playlist dedicate ai Boss Fights, ai Corsi e alla sezione Bowser's Fury. Se hai Switch Online, Nintendo Music è incluso nel tuo abbonamento, quindi scarica l'app e inizia subito ad ascoltare.