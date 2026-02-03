Super Mario Bros. Wonder Anteprima della versione Nintendo Switch 2: Caos nei minigiochi a Bellabel Park

HQ

Con Switch 2 sugli scaffali dei negozi, era solo questione di tempo prima che Super Mario Wonder avesse un aggiornamento al nuovo formato, che arriva con un intero nuovo set di mini-giochi che si svolgono tutti nel colorato parco divertimenti Bellabel Park. Insieme a un gruppo di quattro giocatori, ho potuto trascorrere più di un'ora nel parco a provare alcuni dei mini-giochi disponibili.

Perché Bellabel Park è essenzialmente una raccolta di nuovi mini-giochi per fino a quattro giocatori. Ci sono sia mini-giochi cooperattivi che versio, e la sensazione generale è che Nintendo abbia davvero scelto di concentrarsi sul tipo di divertimento videoludico che rende Mario Party il successo che è, almeno secondo me. Poiché i mini-giochi si svolgono all'interno del quadro di Super Mario Bros Wonder, è ovvio che si basano tutti sulla base bidimensionale a scorrimento laterale del gioco principale. Tuttavia, non manca la creatività nelle nuove modalità di gioco.

Super Mario Bros Wonder rinascerà su Switch 2 il 26 marzo.

Per cominciare, prima di ogni mini-gioco, posso scegliere tra una serie di diversi "perk" che porto con me nelle partite. Questi possono essere vantaggi come la capacità di planare per un breve periodo, oltre ad altre caratteristiche simili. Ciò che ha attirato la mia attenzione, però, è quella che il gioco chiama Modalità Esperto, dove invece porto con me una situazione difficile nei mini-giochi. Ad esempio, la mia capacità di saltare con precisione era significativamente più impegnativa perché il mio personaggio non riusciva a stare fermo, ma correva sempre a tutta velocità verso destra o sinistra. Questo è divertente per chi cerca una sfida in più, anche nei party games.

I mini-giochi stessi ci hanno anche offerto una varietà divertente, che penso sarà un fattore che contribuirà a mantenere in vita Super Mario Bros Wonder ancora a lungo. Dato che avevo poco tempo con il gioco, purtroppo non ho avuto tempo per provare tutte le modalità, ma quelle che ho potuto provare erano tutte varie e divertenti da giocare. Ad esempio, abbiamo potuto provare due mini-giochi diversi in cui la corsa era il fulcro, ma in modi completamente diversi. In uno, dovevamo volare su steli di fiori ed evitare vari nemici, mentre nell'altro eravamo trasformati in palle rimbalzanti e dovevamo pensare strategicamente e usare al meglio le superfici del livello per raggiungere la massima velocità di rimbalzo. Questi erano intervallati da una sorta di gioco a nascondino in cui due giocatori dovevano trasformarsi in fiori per nascondersi dagli altri due, e un altro mini-gioco in cui il gruppo doveva passare una bomba tra loro cercando di superare un livello prima che esplodesse. In un altro mini-gioco, la funzione mouse per computer della Switch 2 veniva usata per disegnare piattaforme e aiutare gli altri giocatori a superare vari ostacoli.

È fornito intrattenimento per più giocatori.

Anche se quello che ho potuto provare a Bellabel Park è stato limitato, abbiamo superato altri mini-giochi che suppongo avessero lo stesso fascino di quelli a cui ho giocato. Come ho detto, è fantastico che Nintendo continui a concentrarsi sull'intrattenimento multiplayer, anche in titoli esistenti come Super Mario Bros Wonder, e anche se Bellabel Park dovrebbe essere visto come un'espansione minore del gioco base, penso che contribuirà con la sua buona dose di ore di giochi festivi chiassosi a casa sul divano. Sapremo com'è l'esperienza completa quando Mario Bros Wonder uscirà su Switch 2 il 26 marzo.

