Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edizione + Meetup a Bellabel Park

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Da un lato, apprezzo che Nintendo stia attivamente cercando modi per migliorare e migliorare molti dei suoi titoli Switch 1 esistenti per il sistema Switch 2. Grafica migliorata e prestazioni unite a qualche aggiunta di contenuti sono ottimi modi per incoraggiare un ritorno a un titolo già affermato. Tuttavia, questo non cambia il fatto che le nuove funzionalità e i miglioramenti devono davvero sembrare degni del tuo tempo e denaro, e parlando in gran parte dei giochi che hanno ricevuto questi aggiornamenti, non è stato così. Piuttosto, gli aggiornamenti sono quasi arrivati e scomparsi lasciando poco impatto.

Per quanto adori Super Mario Bros. Wonder, e lo adoro come può testimoniare la mia recensione, sembra che l'edizione Nintendo Switch 2 e l'espansione Meetup in Bellabel Park siano un altro caso di contenuti più mediocri, extra di cui non hai davvero bisogno per poter vivere la genialità di questo platformer colorato e carismatico.

Per farla breve, Super Mario Bros. Wonder su Nintendo Switch 2 è per lo più lo stesso gioco di quello che era su Switch 1. Appare un po' più dettagliato nella sua presentazione visiva, ma non è un miglioramento enorme, forse grazie a quanto il gioco era ottimizzato per Switch e a come il modello OLED continui a prosperare anche rispetto all'alternativa per Switch 2 dal punto di vista visivo. In definitiva, se volevi prendere la versione Switch 2 aspettandoti di rimanere sbalordito da un salto di prestazioni e visivo, semplicemente non è ciò che offre, perché punta piuttosto all'inclusione delle funzionalità sociali incentrate sulla Switch 2 e simili, per migliorare l'esperienza di gioco. È un motivo per comprare l'upgrade? Ai miei occhi, non proprio, il che alla fine mette molta pressione sull'espansione del Meetup a Bellabel Park per coprire il vuoto.

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Cosa aggiunge questa espansione? Fondamentalmente ci sono quattro elementi in questo DLC, di vari livelli di valore. Ad esempio, Rosalina e Luma arrivano come personaggi giocabili, un'aggiunta piacevole e divertente che aggiunge un'opzione extra al gioco anche se Rosalina gioca esattamente come tutti gli altri personaggi disponibili. Allo stesso modo, la Modalità Assist è lì per rendere il gioco meno impegnativo, un'aggiunta utile all'accessibilità che non può fare a meno di chiedersi perché non sia stata inclusa nel gioco base...

Poi ci sono i veri e propri nuovi elementi di gameplay che spaziano tra una sezione single-player e una orientata al multiplayer. L'elemento giocatore singolo di fatto totalizza un nuovo mondo da conquistare, ma è organizzato in modo tale che ogni mondo esistente abbia un nuovo livello, più uno finale conclusivo nella nuova area hub di Toad Brigade per aggiungerlo, creando sette nuovi livelli da padroneggiare. Questi sono anche tutti livelli di lotta con boss contro i Koopalings e, per quel che vale, sono davvero divertenti, dimostrando ancora una volta il potenziale creativo che il team di sviluppo possiede. Questi scontri con i boss non sono necessariamente difficili, ma non sono una passeggiata, anche se sono resi più semplici grazie all'inclusione del nuovo potenziamento Super Flower Pot che apre la strada a nuove meccaniche di gioco. È divertente e unico, ma non ruba la scena come il potenziamento dell'Elefante, come punto di confronto.

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Questo mi porta all'elemento multiplayer di Bellabel Park, considerato Attraction Central. Qui è necessario prendere una decisione come giocatore, perché se giochi semplicemente Super Mario Bros. Wonder come individuo e in azione offline, questa parte dell'espansione non ha alcun valore per te, dato che viene servita esclusivamente in multiplayer locale o online. Metà del parco è dedicata all'azione locale e l'altra metà al gameplay online, e ammetto che i percorsi qui presentati sono davvero divertenti, con 17 nuove 'attrazioni', come vengono chiamate, da visitare. Questo è il corpo principale di Meetup a Bellabel Park ed è il motivo per cui dovresti acquistare questa espansione.

Se ti piace giocare a Wonder online e contro altri giocatori, o in cooperativa sul divano con amici e famiglia, ci sono molte ragioni per rivivere il gioco grazie a questa parte, con elementi simili a oggetti da collezione aggiunti sotto forma di piante da annaffiare con i fluidi che ottieni trascorrendo del tempo nel Parco. Ci sono livelli tipici in cui l'obiettivo è semplicemente arrivare alla fine, spesso lavorando come una squadra cooperativa, insieme a opzioni versus in cui devi raccogliere e conservare monete e combattere per la vittoria in una mania multiplayer divertente. È divertente, senza dubbio, ma se non ti impegni in queste aree o magari non hai un abbonamento Switch Online, ti perdi molto per aver ottenuto questa espansione e all'improvviso la via dell'upgrade da £16.99 inizia a sembrare piuttosto difficile da digerire.

Quindi, alla fine, come molti di questi potenziamenti per Switch 2 e i relativi pacchetti DLC, ciò che Nintendo ha presentato per Super Mario Bros. Wonder non sembra un'inclusione da acquistare da non perdere. Se entri regolarmente nel gioco e cerchi un modo per ampliare l'esperienza, potresti trovare qualcosa di interessante qui, ma se sei un giocatore solitario, ad esempio, rimarrai deluso dai 60-90 minuti di gioco dei sette livelli extra e dalla trama della Toad Brigade.

Super Mario Bros. Wonder è ancora uno dei migliori platform 2D degli ultimi tempi, quindi c'è ancora questo aspetto per questo upgrade e pacchetto, ma allo stesso tempo, se riesci a risparmiare quasi £20 e semplicemente comprare il gioco base e lasciarlo così, non ti scoraggerei di farlo, dato che Meetup a Bellabel Park e l'aggiornamento per Nintendo Switch 2 non sono semplicemente un contenuto indispensabile.