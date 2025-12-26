Super Mario Bros. Wonder reinventato come un classico SNES

HQ

Se giochi a giochi retrò, probabilmente conosci il fenomeno dei "demake", cioè giochi volutamente declassati per sembrare più vecchi di quanto siano in realtà. Questo concetto ha trasformato giochi come Halo e Resident Evil in piatte avventure 2D, e sono popolari anche interpretazioni di giochi AAA con grafica classica per PlayStation 1.

Oggi vogliamo parlarvi di uno di questi concetti. Una persona che si fa chiamare Shafox ha creato un demake ispirato a Super Nintendo di Super Mario Bros. Wonder, e puoi provarlo subito. Il gioco è disponibile online e attualmente ci sono sei livelli tra cui scegliere.

Sembra divertente? Lo è, ma non devi fidarti solo di noi: prova tu stesso usando questo link. Cosa ne pensi del concetto di demake?