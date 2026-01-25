Super Mario Galaxy: The Movie Direct rivela Yoshi, Birdo e la tuta a rana

HQ

The Super Mario Galaxy Movie debutta il 3 aprile 2026 (tra poco più di due mesi), e per Nintendo questo significa che si è meritata la sua seconda presentazione su Nintendo Direct. Condotto dal creatore di Mario Shigeru Miyamoto, il video ha rivelato nuovi dettagli sul film d'animazione in collaborazione con Illumination e Universal.

Miyamoto-san ha lasciato il posto al nuovo trailer di Super Mario Galaxy: The Movie (guarda sotto), che mostra nuove scene dell'ambientazione desertica di Super Mario Odyssey, con Mario e Luigi in perfetto stile Dune/Mad Max sulle loro moto, pronti a esplorare la piramide rovesciata del Regno della Sabbia con i suoi fiori di fuoco. È qui che trovano l'accesso al tubo attraverso cui Yoshi finalmente viaggia tra i mondi. È l'altra estremità del tubo che è stata scoperta nella scena post-titoli di coda del film originale.

"Per più di 30 anni, Yoshi è stato una parte integrante dei giochi Mario", ricorda Miyamoto prima di recensire diverse sue apparizioni su SNES, Wii, Wii U e Switch.

Chris Meledandri, da parte sua, ha annunciato che "l'animazione è finita e siamo passati alla post-produzione e al design sonoro", affermando che, oltre a utilizzare Skywalker Sound, un team orchestrale con più di 70 strumenti sta collaborando con musicisti di Super Mario Galaxy per plasmare la colonna sonora di Brian Tyler, il che rappresenta una sfida ancora maggiore dopo il successo dell'originale.

Premi play per vedere anche Birdo, Luigi vestito con una tuta da rana o spaventato da un Buzzy Beetle, il dinosauro T-Rex di Mario Odyssey (Cascade Kingdom) e altri personaggi e nemici. E cosa ci fanno il piccolo Mario e il piccolo Luigi tra le braccia di un Rospo nel Regno dei Funghi?

Trailer 2 di Super Mario Galaxy: Il Film - Prima occhiata a Yoshi