Super Mario Party Jamboree - Recensione Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV: Oh, ho letto il dado a testa in giù

Nonostante il suo nome stridente, Super Mario Party Jamboree è stato considerato il gioco Nintendo Switch più importante uscito lo scorso anno. È diventato il nuovo titolo più venduto sulla console nel suo anno d'addio, ma i suoi meriti sono andati ben oltre il marchio riconoscibile della serie e l'enorme base installata della console. E giustamente: non solo è uno dei migliori giochi di Mario Party di sempre (se non il migliore), ma si pone anche come uno dei migliori giochi di società in assoluto.

Per questo motivo, ci ho giocato molte ore con la famiglia, gli amici e persino con persone a caso online. La varietà e la quantità di contenuti, i diversi set di regole per un approccio casual o competitivo, la qualità dei numerosi minigiochi e la migliore presentazione della serie hanno fatto sì che me, insieme alla maggior parte dei critici, lo acclamassi semplicemente (leggi la mia recensione di Mario Party Jamboree qui).

Tuttavia, se il gioco base meritava un solido 9, dovrai girare il dado, o scorrere verso il basso questa pagina, per trovare il punteggio del suo pacchetto Nintendo Switch 2. Chiamarla espansione sarebbe generoso, poiché il contenuto e il suo valore sono più sottili di Waluigi. E giustificando il DLC da 20€... Per non parlare dell'aumento di prezzo di 20€ per il gioco base? È difficile da vendere. Tuttavia, devo ammettere che continuerò a giocare con una telecamera collegata e adoro i minigiochi Mouse Mode aggiunti al mix. Così... Cosa è andato storto?

Beh, forse è solo una questione di aspettative. Vieni da 100+ minigiochi per trovarne solo 17 qui. Da tutti i tipi di combinazioni per scoprire che i minigiochi Mouse Mode, sebbene ben eseguiti, rientrano tutti nel formato 2v2. Dalle nuove regole per tutti al blocco del Frenzy Rules dietro il paywall del Switch 2. DalleSwitch 2 versioni e dagli aggiornamenti che supportano l'HDR per scoprire che Jamboree rimane SDR sul nuovo sistema.

Sembra semplicemente diverso, a metà o semplicemente non alla pari con la brillante versione originale. Ora, ogni punto sollevato ha una potenziale scusa, ma alla fine della giornata sembrava che non fosse abbastanza, come un aggiornamento gratuito che è tutt'altro che gratuito.

Si può capire perché i minigiochi 14 Mouse Mode sono tutti 2v2, in quanto fanno parte della nuova modalità Carnival Coaster, un gioco essenzialmente cooperativo in cui tu e le tue facce tagliate vi godete un divertente giro insieme al Talking Flowers. Ma cosa succede se volessi giocare in 1v1 o in modalità tutti contro tutti Mouse Games ? Non esiste una cosa del genere.

Sono unici, tuttavia, poiché la maggior parte di essi combina i cursori del mouse con la rotazione della mano, le possibilità di scuotere e persino un HD Rumble 2 più sfumato (che si applica anche al resto dei minigiochi). Quindi, anche se non reinventano la ruota, queste sono cose che non puoi fare con un mouse normale, e abbiamo trascinato e rilasciato Bowser Spam nel cestino, impilato palline di gelato a turno e giocato a domino con curiosità e un sorriso sui nostri volti.

Parlando di volti, gli altri tre giochi sono basati su telecamera e/o microfono, come parte della nuova modalità Bowser Live. Ancora una volta, divertente e ben eseguito, poiché sia la qualità dell'immagine (con il Nintendo Switch 2 Camera ufficiale, ma puoi collegare qualsiasi altro dispositivo USB-C), sia il riconoscimento del suono (di nuovo, sorprendentemente buono data la distanza dal Switch 2 Dock oltre alla TV) erano più che decenti, rendendo l'esperienza di mini-gioco diversa nella serie. Ma solo tre?

In effetti, entrambe le modalità sono troppo insufficienti, e dove mi sono divertito, e mi piaceranno, questi 14 minigiochi, si trovano all'interno del gruppo più grande, mescolati nel mezzo e si presentano improvvisamente come parte della playlist come un gradito cambio di ritmo e stile, e non nelle rispettive modalità.

Per quanto riguarda i miei ultimi due punti di critica, qual è il motivo per non aggiornare l'OG con le Frenzy Rules ? All'epoca ho letteralmente scritto "Mi manca una configurazione di 60 minuti" come lamentela principale, e non premiare i 7M+ possessori del gioco base con una funzionalità così richiesta sembra più meschino e più ingiusto del Boos in questo gioco.



Per saperne di più: Nintendo Switch 2: tutti i titoli compatibili con l'high dynamic range



E, sì, capisco che ci sono implicazioni di motore per alcuni titoli e i loro port Switch 2 per supportare l'HDR (come Super Mario 3D World o Kirby and the Forgotten Land ), ma man mano che ci abituiamo al "4K Nintendo", che è arrivato così tardi alla festa, e proprio come il 1440p Jamboree sembra e si comporta più bene che mai, La verità è che, quando si arriva dal godere di Mario Kart, DK Bananza, o porte come i quattro Zeldas o Super Mario Odyssey, questo sembra semplicemente spento, in sordina, come un'occasione persa per brillare ancora di più.

Quindi potrebbe sembrare che io sia pignolo qui, ma venendo da Super Mario Party Jamboree, ti aspetti grandezza e massima cura. E non fraintendetemi, questo non peggiora il gioco originale. Dovresti comunque assolutamente comprarlo su Switch 2 se non l'hai mai preso sul sistema originale, poiché rimane il re delle feste, e anche se ti sto dicendo che ti divertirai di più con una fotocamera collegata e che i minigiochi Mouse sono solide aggiunte, Jamboree TV come aggiornamento di nuova generazione atterra come un brutto tiro.