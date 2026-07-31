Super Mario Sunshine arriverà su Nintendo Switch Online insieme ai nuovi titoli di Virtual Boy il mese prossimo

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Nintendo Switch Online riceverà un aggiornamento sostanziale il mese prossimo, portando Super Mario Sunshine al suo marchio Classics, insieme a due giochi inediti per il Virtual Boy. Super Mario Sunshine arriva il 13 agosto, mentre i giochi di Virtual Boy arrivano prima, il 4.

Super Mario Sunshine sarà disponibile tramite la parte Nintendo Classics del Nintendo Switch Online Expansion Pack, in arrivo su Nintendo Switch 2. In precedenza, il classico platform poteva essere giocato solo tramite la sua versione originale, o sulla ormai dismessa 3D All-Stars Collection. I due giochi arrivati su Virtual Boy non sono mai stati pubblicati, e sono D-Hooper e Zero Racers.

Zero Racers era in realtà uno spin-off di F-Zero che è stato completato, ma semplicemente non è mai arrivato in uscita. Una volta arrivato il ritorno del Virtual Boy, la maggior parte dei giochi rilasciati sulla piattaforma ci sarà stata restituita. È improbabile che alcuni dei giochi finali, come Waterworld, arrivino su NSO, dato che si basano su IP con licenza. Inoltre, qualcuno sta davvero pregando per un gioco di Waterworld?