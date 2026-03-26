Super Meat Boy 3D lancia già la prossima settimana

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Mancano solo cinque giorni pieni prima che marzo finisca e prima che arrivi ad aprile, ma a quanto pare è tutto il tempo che ci serve per entusiasmarci per l'arrivo di Super Meat Boy 3D.

Lo diciamo mentre durante il programma Xbox Partner Preview è stato confermato che l'atteso e spietatissimo platformer arriverà prima della fine del mese, con una data di debutto prevista per il 31 marzo.

Lanciato su tutte le piattaforme di nuova generazione, che siano PC, Xbox Series X/S, PS5 e Nintendo Switch 2, potrai entrare nel gioco nei prossimi giorni e, per maggiori dettagli su Super Meat Boy 3D, restate sintonizzati, perché pubblicheremo un'intervista con lo sviluppatore Sluggerfly più tardi oggi!