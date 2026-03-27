Super Meat Boy 3D non presenterà salvataggio incrociato o progressione incrociata

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Con Super Meat Boy 3D ormai all'orizzonte e il lancio previsto per il 31 marzo, potresti dover cercare alcune risposte chiave riguardo al gioco. Anche noi ci siamo andati e, dato che il platform debutterà su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2, siamo particolarmente interessati a sapere se ci sarà qualche forma di cross-progression o cross-save tra le varie versioni.

Questa era una domanda che abbiamo posto al CEO e co-fondatore dello sviluppatore Sluggerfly, Dominik Plaßmann, a cui ci ha risposto chiaramente: "Non è previsto al momento."

A peggiorare questo e con la sempre eterna conversazione sull'intelligenza artificiale in mente, abbiamo anche chiesto a Plaßmann quale fosse la posizione dello sviluppatore sull'IA, a cui ci ha detto che nei suoi progetti non ci saranno risorse generate dall'IA.

"Vediamo l'IA come uno strumento utile in certi ambiti, ma non qualcosa che dovrebbe essere usato ovunque. Ad esempio, non includeremmo asset generati dall'IA nei nostri giochi."

Con Super Meat Boy 3D all'orizzonte, aspettatevi ulteriori contenuti nei prossimi giorni e, allo stesso modo, non perdere la nostra recente intervista completa con Sluggerfly, dove discutiamo di difficoltà, numero di mondi disponibili, speed-running e altro ancora.