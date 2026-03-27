Super Meat Boy 3D "Non sarà per tutti" ma fa parte della visione dello sviluppatore di "preservare quell'identità"

HQ

Uno dei tanti annunci alla sfilata Xbox Partner Preview di ieri sera è stata la conferma di quando Super Meat Boy 3D farà il suo debutto su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2. In realtà arriverà molto prima del previsto, dato che potrai entrare nel gioco prima della fine di marzo, con il lancio previsto per pochi giorni, il 31 marzo.

A tal proposito, potresti essere curioso di sapere se Super Meat Boy 3D sarà un gioco per te? La serie è notoriamente impegnativa, con molti livelli pensati per farti venire voglia di strapparti i capelli. Quindi questo si rifletterà in Super Meat Boy 3D ? Certo che lo farà. Abbiamo persino parlato con Dominik Plaßmann, CEO e co-fondatore dello sviluppatore Sluggerfly, per comprendere chiaramente la filosofia dello studio sulla difficoltà nel gioco.

"Fin dall'inizio, sapevamo che il gioco non sarebbe stato per tutti, e va bene così. La sfida è una parte fondamentale di ciò che definisce Super Meat Boy, ed era molto importante per noi preservare quell'identità. Detto ciò, puntiamo comunque a trovare un equilibrio rendendo i primi livelli accessibili per la maggior parte dei giocatori. Man mano che il gioco avanza, la difficoltà aumenta decisamente. Tuttavia, la maggior parte dei giocatori dovrebbe comunque riuscire a completare una partita completa e raggiungere il boss finale, dato che le sfide più difficili sono opzionali e non obbligatorie per vedere il finale."

Per farla breve, dovresti riuscire a superare la maggior parte dei cinque mondi principali e raggiungere i titoli di coda con solo un minimo strappo di capelli, ma i livelli alternativi del Mondo Oscuro saranno molto più impegnativi e dovrebbero rappresentare una sfida anche per i giocatori più abili.

Dai un'occhiata alla nostra intervista completa con Sluggerfly qui, per saperne di più sulla posizione degli sviluppatori riguardo all'IA, alla speed-running e a cosa aspettarsi dai cinque mondi principali.