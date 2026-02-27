Super Meat Boy 3D sta arrivando a Nintendo Switch 2

HQ

Team Meat ha appena annunciato che il prossimo capitolo atteso della serie Super Meat Boy non uscirà solo su PC, PS5 e Xbox Series X/S, ma il gioco arriverà anche su Nintendo Switch 2.

Non abbiamo una data di lancio confermata per il progetto, dato che sappiamo solo che il gioco arriverà quest'anno, ma quando debutterà, la buona notizia è che potrai affrontare l'avventura in movimento tramite l'hardware attuale di Nintendo.

Per celebrare questo annuncio, è stato condiviso un nuovo trailer del gioco che mostra ancora più del platforming estenuante, impegnativo, sanguinoso e schiacciante, che potete vedere qui sotto. Inoltre, è stato confermato che la band deathcore Despised Icon sta realizzando la colonna sonora del gioco, con il membro Steve Marcois che ha parlato di questa partnership con la seguente dichiarazione:

"Come giocatore di lunga data, far parte della colonna sonora di Super Meat Boy 3D è stato un grande onore, anche se una vera prova di perseveranza. Abbiamo iniziato a lavorare su questa canzone due anni fa, e devo dire che sono più che felice di come abbia dato i suoi frutti mentre siamo riusciti a catturare l'emozione della storia. Spero che i nostri sforzi si sentano attraverso la canzone, e che tu apprezzi il gioco tanto quanto me."

Non vedi l'ora di vedere Super Meat Boy 3D ?