Super Metroid colonna sonora finalmente arriva sull'app musicale di Nintendo

Nintendo continua ad aggiungere classici retrò alla sua piccola (ma in crescita) app musicale, e oggi una delle colonne sonore più ricercate e iconiche nella storia dell'azienda è finalmente arrivata sul servizio.

Le fatidiche composizioni di Super Metroid — oltre un'ora di musica in totale — possono ora essere trasmesse direttamente nell'app. Come previsto, suona sempre come sempre, dai toni ambientali inquietanti dell'atterraggio su Crateria ai tonanti tamburi di Norfair.

Nintendo sembra anche continuare con il suo approccio ormai familiare, in cui certi temi vengono raccolti nelle playlist. Questa volta include tracce di Battle e musica di Zebes, insieme a funzionalità come versioni in loop per chi vuole davvero immergersi nell'atmosfera e non ne ha mai abbastanza.

Quale colonna sonora di Metroid ti sta più a cuore?