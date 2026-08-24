Super Nintendo World è criticata per aver sfruttato il proprio staff

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All'inizio di quest'estate, abbiamo pubblicato un articolo su Super Nintendo World a Osaka, situato all'interno del parco a tema Universal Studios Japan. Siamo stati molto soddisfatti e abbiamo apprezzato lo sforzo meticoloso dedicato a ricreare il Regno dei Funghi.

Ma... Si scopre che il parco a tema non è ugualmente piacevole per tutti. Shukan Bunshun riporta che, per i dipendenti, la situazione a volte comporta contratti potenzialmente illegali, redatti con scappatoie per sfruttare il sogno delle persone di lavorare con Nintendo. È anche impossibile dimettersi spontaneamente, poiché ciò comporta una pesante penale di ¥500.000 (circa £2.300/€2.700), che si dice corrisponda approssimativamente a due mesi di stipendio al parco.

Il problema più grande è il caldo. Osaka fa incredibilmente caldo e umido d'estate e, in queste condizioni, indossare un costume pesantemente imbottito e pesante per impersonare Luigi, Toad o qualcun altro del Regno dei Funghi è una fatica incredibile, come hanno testimoniato diversi dipendenti.

Resta da vedere se questa attenzione porterà a cambiamenti per i dipendenti, ma possiamo certamente incrociare le dita affinché Nintendo stessa intervenga, dato che queste pratiche riflettono negativamente su di loro.

Jonas Mäki

Jonas Mäki

Jonas Mäki