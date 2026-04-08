Supercell capo sarà onorato ai BAFTA Games Awards con il riconoscimento di Fellowship

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La prossima settimana si terranno i premi annuali dei BAFTA Games, con molti dei migliori e più brillanti del settore che si recheranno alla Queen Elizabeth Hall di Londra al Southbank Centre, per uno spettacolo di alto livello dove verranno consegnati tantissimi promettenti premi e trofei.

Sebbene molti di questi vincitori saranno determinati quel giorno, il BAFTA ha rivelato chi riceverà il massimo riconoscimento possibile durante lo show di quest'anno. La prestigiosa Fellowship sarà assegnata al CEO e co-fondatore di Supercell (Clash of Clans, tra gli altri successi mobili), Ilkka Paananen, per i suoi sforzi nel trasformare lo studio in uno degli sviluppatori di videogiochi di maggior successo al mondo.

La CEO di BAFTA, Jane Millichip, ha parlato di questa decisione, aggiungendo: "Leader visionario nel mondo dei giochi, ha costruito un'azienda di grande influenza globale, promuovendo la collaborazione creativa e la fiducia a ogni livello. Il suo profondo rispetto e impegno nel coltivare i talenti emergenti e il suo continuo sostegno ai giovani riflettono il meglio dei valori di BAFTA."

Paananen ha anche rilasciato una dichiarazione riguardo al ricevimento di questo onore, osservando: "Guardando i nomi dei precedenti Fellow, vedo tanti dei miei eroi personali - persone il cui lavoro mi ha ispirato e a cui continuo a guardare con ammirazione. Essere incluso nella loro azienda è qualcosa che non avrei mai potuto immaginare. Nel corso della mia carriera, sono stato estremamente fortunato. Ma la mia più grande fortuna, di gran lunga, è stata il privilegio di lavorare con sviluppatori di videogiochi incredibilmente talentuosi e appassionati negli ultimi 25 anni. Sono loro che creano la magia. Questo premio appartiene davvero a ciascuno di loro."

In passato, il premio BAFTA Fellowship è stato assegnato a una serie di altri giganti dei videogiochi, tra cui Yoko Shimomura, Shuhei Yoshida, Siobhan Reddy, Hideo Kojima, Tim Schafer e John Carmack.

Per quanto riguarda la data in cui si terranno i BAFTA Games Awards, lo show è previsto per venerdì 17 aprile. Puoi vedere tutte le categorie e i nominati qui.