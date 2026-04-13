Supergirl e Blade protagonisti di una strana storia d'amore con vampiri nel crossover dei fumetti DC GO

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Se cerchi una lettura strana ma veloce, perché non concentrarti sull'ultimo crossover tra DC e Marvel? Arrivato come progetto DC GO disponibile su DC Universe Infinite, questo sforzo collaborativo sta riunendo due eroi che forse non ti aspetteresti di vedere scontrare, dato che sia Supergirl che Blade stanno facendo squadra.

Questa storia è Supergirl/Blade ed è una storia one-shot che segue l'eroina krytoniana e l'ammazzavampiri mentre lavorano insieme per sopravvivere a una serie di romance di vampiri creata dal distorto Mojo. La sinossi ufficiale spiega quanto segue.

"Quando Mojo rapisce Supergirl e Blade per farle recitare nella sua ultima serie romantica di vampiri esagerata, la Ragazza d'Acciaio e la Daywalker si ritrovano intrappolate su un set dove le telecamere non smettono mai di girare e la posta in gioco è molto reale. Costretti a combattere nemici succhiasangue, cliché melodrammatici e lo stesso Mojo, la coppia improbabile deve allearsi e lottare per la libertà prima che il colpo di scena finale della serie diventi l'ultimo."

Scritta da CRC Payne e con illustrazioni di Mikel Janin e Hugo Petrus, colorazioni di Marcelo Maiolo e lettere di Pat Brosseau, questa storia è ora disponibile per la lettura tramite DCUI con il bonus aggiuntivo che per il momento è completamente gratuita. Fino all'8 maggio circa, non sarà necessario un abbonamento per leggere il fumetto, quindi assicurati di approfittarne finché puoi.

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Considerando il numero crescente di collaborazioni tra DC e Marvel in questi giorni, quali due eroi vorresti vedere scontrarsi prossimamente?