Supergirl ha un budget dichiarato di 200 milioni di dollari

A causa del recente ritardo di Lanterns, il prossimo progetto DC Universe arriverà effettivamente solo a giugno, quando Supergirl uscirà nei cinema di tutto il mondo. Con Milly Alcock nel ruolo principale che ha presentato al mondo alla fine di Superman all'inizio di quest'estate, il film è già molto atteso poiché continuerà a costruire sui fili narrativi che il recente blockbuster, la seconda stagione di Peacemaker e Creature Commandos hanno iniziato a tracciare.

Con questo film in arrivo, ora è stato pubblicato un rapporto di Forbes che rivela il presunto budget per il film. Si dice che sia di 200 milioni di dollari, che per riferimento si prevede sia circa 25 milioni in meno rispetto al costo di realizzazione Superman.

La data esatta di anteprima di Supergirl, che originariamente portava il nome completo Supergirl: Woman of Tomorrow, riflettendo il romanzo grafico da cui si prevede sia ispirato, è prevista per il 26 giugno 2026, e nell'articolo di Forbes, Alcock ha parlato brevemente di come ha ottenuto questo ruolo e di come "più invecchio, più mi rendo conto che non è un caso casuale. Non è fortuna. È lavoro."

