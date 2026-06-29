Supergirl ha un weekend di apertura peggiore di The Marvels e Morbius negli Stati Uniti

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"Attenti" è lo slogan ufficiale di Supergirl, e forse era pensato meno per il pubblico e più per chi rischia di perdere milioni di dollari a causa del film. Dopo recensioni da basse a medie e proiezioni già moderate per il weekend di apertura, Supergirl non è riuscito a ottenere molto successo al suo debutto al botteghino.

In totale, ha incassato 68 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui 38 milioni provenienti dagli Stati Uniti. Potrebbe non sembrare male per un'apertura da blockbuster, maSupergirl non solo mi aspettavo circa 50 milioni di dollari dagli Stati Uniti, ma è costato anche 170 milioni di dollari per realizzarlo, il che significa che DC e Warner Bros. hanno bisogno di molto di più per spingere il film verso il verde.

Parlando al New York Post, il co-capo DCU Peter Safran sembra già aver preso l'apertura come una perdita per Supergirl. "Anche se Supergirl non ha soddisfatto le nostre aspettative al botteghino, è solo un elemento di una strategia più ampia e a lungo termine presso DC Studios in cui restiamo fiduciose," ha detto.

I commenti di Safran lasciano intendere che questa non sia certamente la fine per il DCU, ma è il primo ostacolo che il nuovo universo dei supereroi ha incontrato lungo il percorso, con Supergirl che rappresenta la seconda grande uscita del nuovo DCU. Se vuoi vedere se merita l'apertura al botteghino che ha ricevuto, dai un'occhiata alla nostra recensione qui.