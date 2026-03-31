Supergirl sta arrivando caldo e squilibrato in questo nuovo rimorchio

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Pronto per un po' di azione ad alto livello? Beh, spero che tu lo sia, perché DC ha appena pubblicato un nuovo trailer per il suo prossimo Supergirl. Che sembra piuttosto selvaggio e grezzo, un netto contrasto rispetto al Superman pulito e ben educato che abbiamo avuto l'anno scorso. Nel ruolo principale, vediamo Milly Alcock nei panni di Kara Zor-El, una versione del personaggio molto più tagliente e segnata emotivamente di quanto siamo abituati, mossa da traumi e sete di vendetta.

Non sorprende che ci sia molta azione in mostra, e abbiamo anche uno sguardo serio di Jason Momoa nei panni del folle Lobo, che ha tutto il potenziale per rubare completamente la scena. Per completare il tutto, abbiamo anche un po' di Superman nel mix, proprio come avevano lasciato intendere le voci di inizio anno.

Supergirl debutta il 26 giugno e sembra destinato a essere un viaggio molto più personale e cupo di quanto avremmo potuto inizialmente immaginare.

Sei emozionato?