Supergirl sta facendo la sua comparsa in Superman

Il capo dei film DC James Gunn ha spesso parlato di come sia rimasto così colpito dalla sceneggiatura di Supergirl che ha deciso di accelerare il progetto. Il film avrebbe dovuto essere rilasciato più tardi, ma ora sarà il secondo film del nuovo universo DC e sarà presentato in anteprima a giugno del prossimo anno.

Tuttavia, si è diffusa la voce che vedremo Supergirl, interpretata da Milly Alcock (meglio conosciuta come Rhaenyra Targaryen nella serie HBO House of the Dragon), prima di allora poiché si dice che apparirà nel film Superman già a luglio. Finora non è stato confermato dalla stessa Warner, ma ora sembra che sia davvero così.

L'account Instagram DC Film News sottolinea che HBO Max elenca Alcock come attrice in Superman, e sembra estremamente inverosimile che si tratterebbe di qualsiasi altro ruolo oltre a Kara Zor-El, meglio conosciuta come Supergirl.

Superman debutterà l'11 luglio e questa settimana abbiamo ricevuto il primo vero trailer del film. Puoi dare un'occhiata sotto il post di Instagram.

