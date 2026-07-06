Supergirl supera i 100 milioni di dollari al botteghino, subisce un calo del 74%

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La storia di Supergirl al botteghino è passata da peggiore in peggio, dato che il film ha subito una delle peggiori uscite di un secondo weekend mai registrato per un film di fumetti negli Stati Uniti. Ha superato lentamente la soglia dei 100 milioni di dollari, ma con un budget stimato tra 170 e 180 milioni, è improbabile che il film sia in verde solo grazie ai suoi guadagni cinematografici.

Abbiamo già sentito dire che la cifra del botteghino Supergirl non preoccupa molto i capi del DCU. Sembra che differenze creative siano state ciò che ha portato il film a non realizzare il suo pieno potenziale. Secondo The Hollywood Reporter, il regista Craig Gillespie e i direttori DCU James Gunn e Peter Safran hanno avuto più conversazioni sulle diverse direzioni che hanno visto per Supergirl. Gunn ha persino suggerito un altro drop di ago per il film, che avrebbe potuto evitare la copertina di Jimmy Eat World fortemente criticata che finì nel prodotto finale.

A quanto pare, le differenze sono diventate così grandi che lo studio ha finito per proporre un taglio diverso rispetto a Gillespie, che ha prevalso di poco tra il pubblico di prova. I punteggi delle proiezioni di prova del film erano apparentemente paragonabili a quelli visti nel film di Batgirl accantonato e in Shazam: Fury of the Gods. Con un debutto statunitense che ha avuto risultati peggiori del sequel del Joker, il nuovo DCU ha già commesso il suo primo errore al botteghino. Tuttavia, non è che l'MCU non abbia offerto nulla di pessimo nei primi anni, e dovremo vedere come andrà tutto con Gunn ancora al comando della nave.