Supergirl: Woman of Tomorrow ha terminato le riprese

L'idea era che Supergirl sarebbe stata introdotta nel nuovo DCU in un secondo momento, ma il capo della DC James Gunn fu così sbalordito dalla sceneggiatura di Supergirl: Woman of Tomorrow che accelerò il progetto e lo rese il secondo film dell'ordine (dopo Superman, che uscirà a luglio).

Il piano è che Supergirl: Woman of Tomorrow venga presentato in anteprima nei cinema il 26 giugno del prossimo anno, e ci sono molte indicazioni che ciò accadrà effettivamente come previsto. Quando un fan della DC ha chiesto a Gunn su Threads se Supergirl avesse finito le riprese, ha risposto: "Sì, lo ha fatto".

E questo lascia "solo" il montaggio, gli effetti speciali e altre post-produzioni - il che si spera significhi che tutto andrà come previsto. Tuttavia, non dovremo aspettare fino al prossimo anno per vedere Milly Alcock come eroina titolare, poiché apparirà anche in Superman.

