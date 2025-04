Supergirl: Woman of Tomorrow sembra avere un cambio di nome

HQ

Questo luglio vedrà la premiere di Superman, che quando è stato annunciato si chiamava Superman: Legacy. E forse l'anno prossimo Supergirl: Woman of Tomorrow subirà lo stesso tipo di cambio di nome, se dobbiamo credere a un'immagine appena rilasciata dal set.

L'attore David Krumholtz ha annunciato via Instagram di aver terminato tutte le sue scene del film e allo stesso tempo condivide due foto delle riprese. Entrambi sono piuttosto privi di significato, ma il secondo contiene ancora alcune informazioni.

Si tratta della foto di una sedia che rivela quello che probabilmente è il logo del film, e potenzialmente indica che il titolo del film ha subito lo stesso trattamento di Superman. Entrambe queste sono ovviamente informazioni non confermate, ma sembra ancora probabile che il logo e il titolo giusti siano utilizzati in un'immagine che la DC ovviamente ha approvato e sa che sarà distribuita in tutto il mondo.

Se questo è il caso, possiamo aspettarci un logo chiaramente ispirato ai fumetti con un design retrò, così come il titolo breve e conciso Supergirl, il che significa che "Woman of Tomorrow" (il nome del fumetto su cui si basa) è stato abbandonato.

Supergirl debutterà il 26 giugno del prossimo anno, con l'idea iniziale che sarebbe uscito più tardi. Ma il capo della DC James Gunn è rimasto così colpito dalla sceneggiatura che ha deciso di accelerare il progetto, che prevede anche un'apparizione di Jason Momoa nei panni di Lobo.