Superman affronta Homelander nella copertina variante di DC K.O.: Boss Battle #1

Nel caso ti sia sfuggito qualcosa, Homelander è una versione malvagia del faro di bontà e speranza che Superman dovrebbe essere. Abbiamo visto molte varianti malvagie di Superman e personaggi basati sull'eroe più famoso del mondo - la DC ne ha persino creati uno - ma pochi sono più noti di Homelander.

Presto, vedremo l'eroe supremo e il villain definitivo sfidarsi nella prossima serie di fumetti DC K.O.: Boss Battle. Sulla sequenza della serie K.O. della DC, in cui gli eroi dovevano combattere nell'arena per fermare Darkseid e incoronare un Re Omega, i nostri preferiti dei fumetti si stanno dirigendo verso altri universi per accumulare più energia Omega.

Sub-Zero, Annabelle e Homelander sono alcuni dei campioni provenienti da altri mondi che dovranno affrontare in questa serie, e la copertina variante del primo numero mostra Homelander che colpisce Supes con i suoi occhi laser. Le illustrazioni sono disegnate da Darick Robertson, e potete vedere il primo numero quando uscirà il 26 aprile del prossimo anno.

