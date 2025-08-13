Superman arriva in digitale il 15 agosto

HQ

Superman ha la sua data di uscita digitale ed è molto prima di quanto ci si possa aspettare. Mentre il primo film di James Gunn nel suo nuovo DCU continua a rastrellare soldi al botteghino, da questo venerdì avrà un nuovo flusso di entrate sotto forma di acquirenti digitali.

Dal 15 agosto è possibile portare Superman a casa, come da Gunn. I preordini sono ora disponibili e il film rimarrà anche nei cinema se vuoi dargli un'occhiata. La Warner Bros. ha avuto uno schema negli ultimi tempi nel rilasciare i suoi film in digitale incredibilmente presto dopo la sua prima uscita nelle sale, e sembra che il piano continui con Superman.

Uscito inizialmente l'11 luglio, è passato poco più di un mese in cui Superman è stato disponibile esclusivamente nelle sale. Ha accumulato l'impressionante cifra di 581 milioni di dollari in quel periodo, ma è improbabile che vedremo quel numero salire più in alto ora che le persone avranno la possibilità di guardare il film nelle loro case.