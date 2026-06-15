Superman, Batman, e Weird Al Yankovic... DC presenta la serie a fumetti più strana del mondo
È stato annunciato un one-shot comic di 40 pagine che vede l'iconico musicista scontrarsi con due dei nomi più importanti della Justice League.
Probabilmente non ti aspettavi che un simile crossover diventasse realtà, ma eccoci qui. DC Comics ha annunciato che vedrà due dei personaggi più forti della Justice League, ovvero Superman e Batman, in collaborazione con nientemeno che la leggenda parodia del pop, Weird Al Yankovic.
Il fumetto in questione è considerato Batman/Superman/Weird Al: World's Weirdest (World's Weirdest), ed è una storia che si sostiene sia "saltante tra dimensioni" e una narrazione che vede questi tre eroi affrontare il maestro dello strano e meraviglioso, Mr. Mxyzptlk.
La sinossi della storia spiega quanto segue: "La quinta dimensione è colpita da un'afflizione che rende tutto noioso e ordinario, ma mentre Mr. Mxyzptlk si rivolge a Superman e Batman per chiedere aiuto, la stessa piaga ha colpito la Terra! Invece di chiamare H per un eroe, c'è solo una persona da chiamare: "Weird Al"! Preparatevi a un one-shot selvaggio in cui l'unico e inimitabile "Weird Al" Yankovic si unisce alla squadra World's Finest!"
Scritto da Mark Waid e con illustrazioni e copertina principale di Dan Schoening, Batman/Superman/Weird Al: World's Weirdest è un fumetto one-shot di 40 pagine che debutterà il 2 settembre. Puoi vedere la copertina del bizzarro fumetto qui sotto.