Superman, Batman, e Weird Al Yankovic... DC presenta la serie a fumetti più strana del mondo

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Probabilmente non ti aspettavi che un simile crossover diventasse realtà, ma eccoci qui. DC Comics ha annunciato che vedrà due dei personaggi più forti della Justice League, ovvero Superman e Batman, in collaborazione con nientemeno che la leggenda parodia del pop, Weird Al Yankovic.

Il fumetto in questione è considerato Batman/Superman/Weird Al: World's Weirdest (World's Weirdest), ed è una storia che si sostiene sia "saltante tra dimensioni" e una narrazione che vede questi tre eroi affrontare il maestro dello strano e meraviglioso, Mr. Mxyzptlk.

La sinossi della storia spiega quanto segue: "La quinta dimensione è colpita da un'afflizione che rende tutto noioso e ordinario, ma mentre Mr. Mxyzptlk si rivolge a Superman e Batman per chiedere aiuto, la stessa piaga ha colpito la Terra! Invece di chiamare H per un eroe, c'è solo una persona da chiamare: "Weird Al"! Preparatevi a un one-shot selvaggio in cui l'unico e inimitabile "Weird Al" Yankovic si unisce alla squadra World's Finest!"

Scritto da Mark Waid e con illustrazioni e copertina principale di Dan Schoening, Batman/Superman/Weird Al: World's Weirdest è un fumetto one-shot di 40 pagine che debutterà il 2 settembre. Puoi vedere la copertina del bizzarro fumetto qui sotto.

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