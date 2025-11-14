Superman combatterà contro Brainiac in Man of Tomorrow

HQ

Ci è voluto solo un mese dopo la premiere prima che fosse confermato che Superman avrebbe ottenuto un sequel chiamato Man of Tomorrow già nel luglio 2027. Il capo e regista della DC Film (nonché sceneggiatore) James Gunn ha terminato la sceneggiatura poco dopo, e da allora molti si sono chiesti chi sarebbe stato il prossimo cattivo.

Abbiamo ottenuto alcuni indizi che hanno portato molti fan a capirlo in anticipo, ma ora lo sappiamo per certo. The Wrap riporta che Brainiac farà il suo debutto cinematografico. Questo criminale raccoglie le città (anche dal pianeta natale di Superman, Krypton) semplicemente rimpicciolendole - e la minaccia è così grande che Superman e Lex Luthor sono costretti a lavorare insieme.

Possiamo solo speculare su come riusciranno a sconfiggerlo, e non abbiamo ulteriori dettagli. Ma considerando che mancano solo 20 mesi alla premiere di Man of Tomorrow, probabilmente il casting inizierà presto, quindi forse non dovremo aspettare troppo a lungo per scoprire chi interpreterà Brainiac.