Superman è il miglior pre-venditore di biglietti del primo giorno del 2025 negli Stati Uniti

HQ

Ieri sera è stato rilasciato un nuovo trailer di Superman , che uscirà l'11 luglio, pieno di grandi mostri e azione epica (dai un'occhiata qui sotto se non l'hai ancora visto).

E sembra che l'hype sia molto buono poiché Fandango, il più grande venditore di biglietti negli Stati Uniti, annuncia tramite Threads che Superman è "il miglior pre-venditore di biglietti del primo giorno di Fandango del 2025". Questo fa sembrare che Superman potrebbe essere in grado di battere il blockbuster della Marvel Fantastic Four (in uscita due settimane dopo) nella vendita dei biglietti almeno il giorno dell'apertura, ma quale film è il migliore e vince a lungo termine resta da vedere.

Tuttavia, i rappresentanti sia della DC che della Marvel hanno cercato di minimizzare qualsiasi rivalità tra i film, e sembrano piuttosto credere che abbiano il potenziale per elevarsi a vicenda.