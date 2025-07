Superman fa salire alle stelle i vecchi film DC in streaming su HBO Max

HQ

Al momento si parla molto di Superman , il che forse non sorprende dato che sta attualmente dominando nelle sale e sta anche fungendo da calcio d'inizio per il nuovo universo cinematografico DC. Tutto il parlare di Superman ha ora portato a un altro effetto, vale a dire che Superman streaming su HBO Max è salito alle stelle.

L'aumento più grande è per il documentario Super/Man, che racconta la storia del più famoso Superman, l'attore Christopher Reeve. È rimasto paralizzato in un incidente e, settimana dopo settimana, lo streaming del bellissimo ma tragico film è aumentato del 1206%. Anche i film precedentiSuperman hanno visto un enorme impulso, così come la prima stagione di Peacemaker (il personaggio è brevemente intravisto inSuperman e la seconda stagione debutterà tra un mese), che ha quasi raddoppiato il suo pubblico.

