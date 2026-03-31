Superman farà un'apparizione speciale in Supergirl quest'estate

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Non è stato facile per David Corenswet prendere il posto del supereroe, sostituendo l'amato Henry Cavill nei panni di Superman nel primo film del DCU di Peter Safran e James Gunn. Fortunatamente, tutto andò bene e il film ebbe un successo piuttosto grande, spingendo Warner a approvare rapidamente un sequel intitolato Man of Tomorrow, che uscirà già l'anno prossimo, appena due anni dopo la prima di Superman.

Il regista (e direttore cinematografico DC) James Gunn ha però detto che non dovremo aspettare fino ad allora per rivedere Superman, senza specificare cosa intendesse. La maggior parte delle persone probabilmente ha intuito che si riferisse a Supergirl , che debutterà il 26 giugno, ma abbiamo anche Lanterns e Clayface, entrambi previsti per l'uscita questo autunno, e potenzialmente qualcosa in arrivo nella primavera del 2027.

Ma ora, l'account ufficiale di Instagram Supergirl ha rivelato che Superman farà effettivamente un'apparizione come ospite, anche se non conosciamo ancora la portata della cosa. Come sappiamo, Kal-El e Kara Zor-El sono cugini, e quest'ultima è già apparsa in Superman, quindi ora il favore viene ricambiato.

Questo non significa necessariamente che Superman non apparirà altrove nel DCU prima di Man of Tomorrow, ma probabilmente non è qualcosa su cui dovremmo contare.