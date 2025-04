Superman ha una "scena di intervista di 12 minuti" tra Lois e Clark

HQ

Quest'estate, il film Superman debutterà e finalmente vedremo quanto bene David Corenswet incarna l'amato personaggio precedentemente interpretato da Christopher Reeve, Dean Cain e Henry Cavill, tra gli altri. Una parte importante di lui è il suo amore per Lois Lane, che contribuisce a rendere più umano il supereroe sopraffatto.

Pertanto, la chimica tra Superman e Lane è estremamente importante e in un'intervista con Time, Gunn racconta di più sulla sua versione di Superman:

"Sta iniziando ad avere successo (in entrambi i lavori) nella grande città sfarzosa così lontana da casa. È follemente innamorato di una donna che non è così sicura di lui. E si è fatto alcuni amici sovrumani a cui piace ma lo considerano ingenuo. Tutti questi nuovi elementi nella sua vita lo hanno un po' squilibrato e mentre sta vacillando vedremo dove atterrerà in termini di valori e scelte".

Fortunatamente, l'alchimia con Lois Lane (interpretata qui dalla star di House of Cards e The Marvelous Mrs. Maisel Rachel Brosnahan) sembra essere azzeccata, e Gunn spiega come sapeva di aver trovato la giusta corrispondenza nel casting:

"Abbiamo girato la scena dell'intervista di 12 minuti con Lois e Clark. Era il 10 per cento del film in due giorni. E vedere l'energia e la magia tra lui e Rachel è stato fantastico, per non parlare di quanto fossero incredibilmente preparati. È stato un enorme sollievo".

L'11 luglio vedrà la prima mondiale di Superman, che funge anche da vero e proprio calcio d'inizio per il nuovo DC Universe (che è stato avviato a dicembre con la serie animata Max Creature Commandos ).