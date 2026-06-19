Superman: Il Stranger esplorerà i primi giorni del Man of Steel con un'età d'oro del linguaggio visivo dei fumetti

HQ

DC ha annunciato che presto offrirà una versione piuttosto fresca dell'Uomo d'Acciaio, poiché Superman: The Stranger porterà una storia completamente nuova, ispirata al linguaggio visivo dell'Età d'Oro dei fumetti.

Scritto e illustrato da Wes Craig, questo racconto di Superman sarà ambientato in una versione ispirata all'Art Déco di Metropolis del 1938 e racconterà i primi giorni della lotta al crimine di Superman. Incontriamo un Joe Clark Kent che svolge le sue attività quotidiane, ma anche l'iconico Uomo d'Acciaio, che inizia a vacillare quando si rende conto che le sue azioni eroiche non impediscono ai ricchi di arricchirsi né aiutano a sollevare i poveri dalla povertà.

La sinossi completa aggiunge: "In Superman: The Stranger, i lettori seguiranno Superman all'inizio del suo viaggio. Durante il giorno, Clark Kent fa il possibile per tirare avanti nella vivace città di Metropolis, ma quando il sole tramonta, si butta all'azione per mantenere sicure le strade della città. Come Superman, Clark lotta per un domani migliore, ma sente di non portare alcun cambiamento. I ricchi continuano a diventare sempre più ricchi, e i poveri lottano per sopravvivere. Superman può davvero salvare gli oppressi?"

Progettata come una serie di sei numeri, Superman: The Stranger inizierà il 2 settembre, con DC Black Label considerata l'editore che rappresenta la storia.

Annuncio pubblicitario: