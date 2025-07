Superman La prima cotta cinematografica dell'attore David Corenswet è molto riconoscibile

HQ

Sappiamo tutti che David Corenswet è un fan di Star Wars, forse anche più di quanto non lo sia dei fumetti e dei supereroi. L'attualeSuperman attore ha dichiarato in molte occasioni che gli piacerebbe interpretare un Jedi un giorno, e sembra che questo amore per Star Wars sia nato molto presto.

Ha persino definito le sue cotte per le celebrità. Parlando con Everyman di recente, a Corenswet è stato chiesto chi fosse la sua prima cotta cinematografica, al che ha risposto "Natalie Portman nei prequel di Star Wars" senza esitazione.

Padme Amidala ha rivendicato molti cuori insieme a quelli di Anakin Skywalker quando è apparsa per la prima volta, quindi è difficile discutere contro la scelta di Corenswet. Anche Rachel Brosnahan, che interpreta Lois Lane in Superman, ha avuto una scelta molto solida come sua cotta per Colin Firth.

