Superman: Man of Tomorrow inizia le riprese la prossima settimana

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Anche se finora il 2026 è stato tranquillo sul fronte DC, ci sono molti segnali che sarà un anno fantastico. Giugno segna la prima di Supergirl, agosto porta il lancio della serie TV Lanterns e a ottobre il film horror Clayface esce nelle sale. Ma il fatto è che anche il prossimo anno si sta profilando come un buon anno, con Superman che torna in Man of Tomorrow , tra le altre cose.

La sceneggiatura è finita da un po' e sappiamo che Lars Eidinger interpreta il principale antagonista del film, Brainiac, che costringerà i nemici Lex Luthor e Superman a collaborare. In relazione al CinemaCon attualmente in corso, è stato annunciato che la produzione è progredita al punto che è davvero il momento di iniziare le riprese.

Quindi, le telecamere inizieranno a partire già dalla prossima settimana e, con questo, probabilmente inizieranno ad apparire online le prime fughe di notizie. Man of Tomorrow è previsto per la prima uscita nelle sale il 9 luglio 2027 e, secondo diversi resoconti, Green Lantern di Aaron Pierre apparirà nel film, e si dice che sarà affiancato da Wonder Woman.