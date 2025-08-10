Italiano
Superman punta a 350 milioni di dollari mentre entra a far parte della top 100 statunitense di tutti i tempi

"Superman di James Gunn" è salito nella top 100 dei film di maggior incasso nella storia del botteghino statunitense dopo un solo mese nelle sale.

Dopo un mese nelle sale, Superman di James Gunn può ora rivendicare il titolo di uno dei 100 film di maggior incasso di sempre sul mercato statunitense. Ciò significa anche che Deadpool 2, con i suoi 324 milioni di dollari, è stato eliminato dalla lista. Se le proiezioni attuali saranno confermate, si prevede che ilSuperman finirà con oltre 350 milioni di dollari a livello nazionale prima che tutto sia detto e fatto.

È un inizio alla grande per James Gunn, e la domanda ora è se la prossima ondata di film DCU riuscirà a mantenere questo slancio e anche a tradurlo in un più ampio successo internazionale. Perché mentre Superman sta ottenendo risultati eccezionali negli Stati Uniti, è ancora dietro a Man of Steel di Zack Snyder sul fronte globale. Finora,Superman ha incassato oltre 560 milioni di dollari in tutto il mondo, un numero che gli analisti prevedono supererà i 600 milioni di dollari una volta che le cifre del fine settimana saranno conteggiate più tardi stasera.

Meritato? Cosa ne pensi—Superman: il nuovo inizio che DC stava aspettando?

