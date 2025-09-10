Superman salva Minecraft nel nuovo DLC

HQ

Come tutti sappiamo, le principali uscite cinematografiche di solito significano apparizioni come ospiti in vari videogiochi, e il successo di quest'estate Superman non fa eccezione. Ora, l'account ufficiale Minecraft su Instagram ha rivelato che è giunto il momento di un'espansione Superman, condividendo anche diverse copertine Classic Superman ricreate nel design di Minecraft.

Sembra essere progettato in modo piuttosto ambizioso e ti permette di volare in giro Metropolis e persino di visitare il Fortress of Solitude. Ed è pieno di personaggi del film, come i preferiti dai fan Green Lantern e Mister Terrific (sì, questo include anche Krypto ). Naturalmente, potrai anche utilizzare le abilità di Superman, e nel comunicato stampa possiamo leggere:

In questo DLC, Lex Luthor apre un rifugio per cuccioli smarriti, fornendo cibo, riparo e amore. HA! Naturalmente, non è quello che sta facendo. No, no, no, sta facendo cose malvagie, come al solito.

"Più specificamente, sta orchestrando un piano molto inquietante, forse il suo piano più inquietante finora (e non c'è un cucciolo in vista). Ma Lex non è uno sciocco, sa che Superman sventa costantemente i suoi piani principali, quindi per tenere occupato il vendicatore con il mantello (tu), sta suscitando un putiferio a Metropolis in modo da poter lavorare in pace.

"Per svelare il mistero e salvare Metropolis, dovrai sfrecciare in aria, prendere a pugni, teletrasportare e congelare i tuoi nemici, risolvere enigmi e, se mai avessi bisogno di aiuto, puoi sempre chiedere all'intrepida reporter del Daily Planet Lois Lane."

Guarda il video qui sotto per una presentazione di ciò che il DLC di Superman ha da offrire ai fan di Minecraft.