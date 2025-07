Superman uscirà con Batman e Wonder Woman in un film

HQ

In realtà manca solo un giorno alla premiere di Superman nei cinema, che avrà luogo l'11 luglio. Molti altri supereroi appariranno nel film, non ultimi Guy Gardner (Lanterna Verde), Hawkgirl e Mister Terrific. Tuttavia, alcuni che non appariranno sono le leggende DC Batman e Wonder Woman.

Lo status di Batman nel DCU è attualmente molto poco chiaro, e nel caso di Wonder Woman, sembra che la DC abbia iniziato a lavorare solo di recente sul suo futuro. Quindi questo significa che gli eroi della Trinità della DC non si incontreranno sul grande schermo?

Questa è la domanda che è stata posta al regista eSuperman capo del film DC James Gunn durante un recente evento sul tappeto rosso, e fortunatamente ha risposto affermativamente (tramite GeekTyrant):

"Certo che sì! Ma non nel prossimo film".

In breve, accadrà, ma sembra che dovremo aspettare almeno qualche anno per vedere i più grandi personaggi DC riunirsi in un contesto cinematografico.

