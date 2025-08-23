Superman vola oltre i 600 milioni di dollari

HQ

L'Uomo d'Acciaio continua a volare più in alto e, con oltre 600 milioni di dollari di entrate al botteghino, il film è ora il film di supereroi di maggior successo dell'anno. Il traguardo è stato raggiunto venerdì mattina presto, dopo che giovedì ha chiuso a $ 599,6 milioni - $ 343,6 milioni dal mercato interno e $ 256 milioni a livello internazionale.

È una gradita spinta morale per James Gunn, Peter Safran e il loro reboot della DC dopo la partenza di Zack Snyder e i numerosi flop che ne sono seguiti: Black Adam, Blue Beetle e The Flash, solo per citarne alcuni. Con David Corenswet nel ruolo del protagonista e Rachel Brosnahan in quello di Lois Lane, Gunn ha realizzato unSuperman che sia il pubblico che la critica hanno abbracciato, anche se il film non ha raggiunto le stesse vette globali di Man of Steel o BatmanSuperman V, entrambi i quali hanno incassato di più.

Per la DC, tuttavia, Superman segna un nuovo inizio chiaro e decisivo, con una nuova visione ed energia. Il successo è ben meritato.