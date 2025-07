Supermassive Games annuncia il licenziamento di 36 dipendenti e ritarda il rilascio della Direttiva 8020 al 2026

HQ

In questi giorni, con la chiusura del trimestre fiscale di molti studi e aziende, si è ripreso a parlare di licenziamenti nell'industria dei videogiochi. Uno degli studi che ha annunciato tagli allo staff è stato Supermassive Games, creatori di Until Dawn (l'originale per PS4) e The Dark Pictures Anthology, il cui prossimo progetto è Directive 8020, ambientato nello spazio profondo.

Sembra che questo ridimensionamento abbia influito anche sullo sviluppo del gioco e la Direttiva 8020, che originariamente doveva uscire questo autunno, è ora prevista per il rilascio nella prima metà del 2026 .

L'industria dei videogiochi rimane un ambiente stimolante e in continua evoluzione. Mentre adattiamo la struttura del nostro team per allinearci meglio a questi cambiamenti, abbiamo dovuto prendere la decisione molto difficile di avviare un processo di consultazione sui licenziamenti in cui prevediamo di perdere fino a 36 dei nostri colleghi.

Questa decisione non è stata presa alla leggera e sappiamo che questo sarà un momento incredibilmente difficile per tutti. La nostra priorità assoluta sarà quella di offrire pieno sostegno a tutte le persone colpite.

Rimaniamo concentrati sui nostri prossimi progetti e abbiamo preso la decisione di spostare il lancio della Direttiva 8020 alla prima metà del 2026. La risposta al gioco finora è stata fantastica e questo tempo aggiuntivo ci aiuterà a offrire la migliore esperienza ai nostri fan. Siamo profondamente grati per la pazienza e il sostegno della nostra comunità.

Non vi è alcun impatto sullo sviluppo di Little Nightmares III.

Speriamo che le persone colpite trovino al più presto una nuova collocazione altrove.