Supermassive Games mostra i suoi progressi con The Dark Pictures: Directive 8020

Il 2025 non è stato un anno facile per Supermassive Games, che ha subito importanti licenziamenti di team che hanno posticipato l'inizio della sua nuova fase del progetto antologico The Dark Pictures, Directive 8020, al secondo trimestre del 2026.

Tuttavia, gli specialisti della narrazione e dell'avventura horror non hanno intenzione di lasciarsi scoraggiare dalla sfida o di rinunciare a nulla, e ora stanno flettendo i loro muscoli tecnici con i primi 13 minuti della Direttiva 8020.

Non solo il gameplay mostra la consueta qualità dei filmati dello studio, ma ha anche catturato perfettamente la sensazione opprimente del terrore spaziale, dove non sono solo le strane creature aliene da temere, ma è la morte certa a portata di cristallo o a pochi centimetri di metallo.

Dai un'occhiata a questa nuova anteprima di The Dark Pictures: Directive 8020 qui sotto e condivideremo molto presto le nostre impressioni dalla nostra recente anteprima alla Gamescom 2025.